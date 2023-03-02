Diálogo
Para llevar a cabo el proyecto, se han llevado a cabo diferentes fases de diálogo desde 2013. Por ello, el proyecto se construyó en consulta con los residentes locales, las ciudades y diversos actores locales.
Aunque las fases obligatorias de diálogo ya han finalizado, Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau continúan reuniéndose con los residentes locales para presentar el proyecto, el trabajo y sus impactos. Estas reuniones pueden ser reuniones públicas, participación en eventos, pero también la permanencia del agente local, Romain.
