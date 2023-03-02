Financiación y los actores
Los actores
Infraestructura
Las obras de infraestructuras (362,7 millones de euros, valor de 2013) son financiadas por el Estado con un 21%, la región de Île-de-France con un 49% y el departamento de Yvelines con un 30%
Material rodante
El material rodante (es decir, los autobuses) será financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.
La granja
La operación (es decir, el mantenimiento de autobuses y estaciones, recursos humanos y videovigilancia, etc.) será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Los financiadores
Comprometido con la mejora de los desplazamientos diarios y la transición hacia un transporte más sostenible, el Estado está cofinanciando el proyecto a través del componente de movilidad 2023-2027 del Contrato del Plan Estado-Región 2021-2027 (CPER) y participa activamente en su supervisión a través de la prefectura de Yvelines.
Como principal financiador del transporte público en la región de Île-de-France, la región de Île-de-France está invirtiendo enormemente para modernizar y ampliar la red. Junto a Île-de-France Mobilités, actúa para mejorar de forma sostenible las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France y satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
El Departamento de Yvelines está cofinanciando el proyecto del tranvía T13 a través del contrato especial Región-Departamento. Como propietario y gestor de carreteras, lleva muchos años impulsando una política proactiva para ayudar a desarrollar el transporte público. En particular, contribuye a la financiación de numerosos proyectos de transporte público en carriles dedicados.
Gestión de proyectos
Como autoridad organizadora de transporte, Île-de-France Mobilités cogestiona el proyecto para extender el tranvía T13 hasta Achères junto con SNCF Réseau. Coordinando a los propietarios del proyecto en toda la ruta, se encarga de la construcción del tramo urbano entre la rama Grande Ceinture al sur de Poissy y la estación RER Achères-Ville.
SNCF Réseau es la autoridad contratante para las operaciones de inversión en la Grande Ceinture, que forma parte de la red ferroviaria nacional (entre Lisière Pereire en Saint-Germain-en-Laye y Poissy). En este billete, está a cargo de las estructuras de ingeniería que se realizarán en el tramo urbano, en la interfaz con la red ferroviaria nacional (muro de contención en la rue Adrienne Bolland, cruce del grupo de vías V). SNCF Réseau es la empresa de referencia para la gestión, mantenimiento y modernización de la red ferroviaria.
Los socios
La comunidad urbana de Grand Paris Seine et Oise es un socio plenamente comprometido con el proyecto, movilizado a lo largo de los estudios y obras. También es la autoridad contratante para las obras concesionarias para la reubicación de las redes de alcantarillado. Su compromiso permite garantizar una estrecha coordinación a nivel local y garantizar una integración armoniosa de la operación en la dinámica territorial.