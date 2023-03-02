Financiación y los actores

Como autoridad organizadora de transporte, Île-de-France Mobilités cogestiona el proyecto para extender el tranvía T13 hasta Achères junto con SNCF Réseau. Coordinando a los propietarios del proyecto en toda la ruta, se encarga de la construcción del tramo urbano entre la rama Grande Ceinture al sur de Poissy y la estación RER Achères-Ville.

SNCF Réseau es la autoridad contratante para las operaciones de inversión en la Grande Ceinture, que forma parte de la red ferroviaria nacional (entre Lisière Pereire en Saint-Germain-en-Laye y Poissy). En este billete, está a cargo de las estructuras de ingeniería que se realizarán en el tramo urbano, en la interfaz con la red ferroviaria nacional (muro de contención en la rue Adrienne Bolland, cruce del grupo de vías V). SNCF Réseau es la empresa de referencia para la gestión, mantenimiento y modernización de la red ferroviaria.