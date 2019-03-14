Limpieza en estaciones y trenes, un reto diario
En el terreno, SNCF Transilien despliega a 3.850 empleados día y noche, dedicados al mantenimiento y la limpieza en las 394 estaciones y 700 trenes de los que es responsable.
En diciembre de 2018, Île-de-France France Mobilités votó a favor de un plan de acción para SNCF Transilien con 1,5 millones de euros adicionales.
Un programa de acción reforzado en 2019
La limpieza en las estaciones y en los trenes es una expectativa muy legítima de los pasajeros. Para mejorar aún más esto, Île-de-France Mobilités votó el pasado diciembre a favor de un programa de acciones complementarias, propuesto por SNCF Transilien y basado en las siguientes medidas concretas:
- Adición de aseos en las estaciones: tras una fuerte demanda de los usuarios de la red, especialmente en los suburbios exteriores, el número de estaciones equipadas con aseos en la región de Île-de-France aumentará a 200, es decir, 80 estaciones adicionales frente al despliegue de inodoros actualmente en marcha, que afecta a 120 estaciones.
- Limpieza de 30 estaciones, más que una limpieza de primavera, cada año, 30 estaciones serán objeto de importantes trabajos de limpieza y renovación.
- Aplicación de la limpieza: generalización, en todas las líneas Transilien, del dispositivo para reportar defectos de limpieza por parte de los pasajeros. Al escanear los códigos QR visibles en los trenes, el pasajero es redirigido a un lugar que le permite describir el lugar y el problema observado adjuntando una foto.
- El "empujón" para animar a los pasajeros a participar en el mantenimiento de la limpieza: el sistema de visualización "nudge" se probará en varios puntos para animar a los pasajeros a adoptar un comportamiento cívico en cuanto a limpieza, por ejemplo, arrojando sus desechos en los lugares señalizados correspondientes.
Este plan de acción representa una inversión anual adicional de 1,5 millones de euros financiada por Île-de-France Mobilités. Además de los 70 millones de euros, Île-de-France Mobilités ya dedica a la limpieza de los trenes y estaciones SNCF Transilien.
La limpieza, una prioridad durante todo el curso
Ya sea en estaciones, durante los viajes o en centros de mantenimiento, la limpieza es una prioridad porque es un fuerte indicador de satisfacción para los 3,2 millones de pasajeros diarios en la red Transilien.
Limpieza en la estación
Cada día, 350 personas se movilizan para limpiar las 394 estaciones SNCF Transilien, lo que representa 450.000 horas al año para un área de 1,2 millones de m².
Por ejemplo, se recogen 10.500 bolsas de basura a lo largo del día (36 billetes, el equivalente al peso de 5 elefantes) y se limpian más de 11.000 asientos. En el terreno, cada día, los agentes recogen 2,5 toneladas de residuos dejados por los usuarios (el peso de 700 bolsas de basura). Cada año se recogen 11 millones de colillas de cigarrillo en las estaciones de tren.
En las grandes estaciones, la limpieza se realiza durante todo el día con equipos que intervienen en menos de 15 minutos para recoger un café derramado o un desecho tirado al suelo. Además, para la comodidad de los clientes, 200 estaciones de la región de Île-de-France estarán equipadas con aseos para 2020. Así, todas las estaciones con más de 5.000 pasajeros al día estarán equipadas.
Limpieza en el curso
Para mantener un nivel aceptable de limpieza para el viaje, los equipos también realizan operaciones de limpieza en la ruta, es decir, cuando circulan trenes, entre las horas punta de la mañana y la tarde. Este sistema se suma a los códigos QR que se generalizarán en los trenes en 2019.
Limpieza tras el viaje
Para la comodidad de los pasajeros, todos los trenes se limpian al menos una vez al día, antes de cada hora punta de la mañana y la noche. La duración de la operación es de unos 45 minutos por tren. De media, un tren se limpia 470 veces al año, o más de una vez al día.
Y cada 15 días, cada tren se limpia más a fondo en technicentre: aspirando los asientos y suelos, limpiando las ventanas y tabiques, el exterior de los trenes (especialmente grafitis que deben limpiarse en 72 horas), etc.
La mayoría de estas operaciones de limpieza y confort se realizan por la noche por 3.500 personas en 9 technicentres en Île-de-France, fuera de las horas punta (de 9:30 a 17:00 y de 22:00 a 5:00).
Bueno saberlo
Para 2021, los 700 trenes de SNCF Transilien serán nuevos o renovados.
La conclusión es clara: un tren nuevo o renovado anima a los usuarios de la red a ser más cautelosos y a respetar el trabajo realizado por los agentes. Inconscientemente quieren que se mantenga limpia.
Un tren o estación limpios también refuerza la sensación de seguridad.
