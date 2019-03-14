Limpieza en estaciones y trenes, un reto diario

Limpieza en la estación

Cada día, 350 personas se movilizan para limpiar las 394 estaciones SNCF Transilien, lo que representa 450.000 horas al año para un área de 1,2 millones de m².

Por ejemplo, se recogen 10.500 bolsas de basura a lo largo del día (36 billetes, el equivalente al peso de 5 elefantes) y se limpian más de 11.000 asientos. En el terreno, cada día, los agentes recogen 2,5 toneladas de residuos dejados por los usuarios (el peso de 700 bolsas de basura). Cada año se recogen 11 millones de colillas de cigarrillo en las estaciones de tren.

En las grandes estaciones, la limpieza se realiza durante todo el día con equipos que intervienen en menos de 15 minutos para recoger un café derramado o un desecho tirado al suelo. Además, para la comodidad de los clientes, 200 estaciones de la región de Île-de-France estarán equipadas con aseos para 2020. Así, todas las estaciones con más de 5.000 pasajeros al día estarán equipadas.