+ 300 trenes nuevos y trenes RER en circulación en 2018

+ 300 trenes nuevos y trenes RER circularán en 2018. Nuevas características para mejorar tu desplazamiento diario en Île-de-France

Gracias a estos nuevos trenes, los pasajeros se benefician de mayor comodidad y puntualidad (4 puntos más en la línea H entre 2012 y 2016 y 6 puntos más en la línea K entre 2016 y 2017).

Infografía: Plan de inversión para la renovación de trenes en Île-de-France
Un programa de inversión sin precedentes para la renovación de trenes en Île-de-France

Más de 700 trenes nuevos y renovados entre 2016 y 2021. Líneas de tren A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U

