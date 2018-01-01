¿Qué billete de transporte usar en Île-de-France?

Si vives o trabajas en Île-de-France, hay varios billetes de transporte disponibles según tu perfil y hábitos de viaje. Hay pases y billetes Navigo disponibles para que puedas viajar por toda la red de Île-de-France.

Tanto si eres un viajero permanente como ocasional de paso por un viaje de negocios o un turista de vacaciones para descubrir Île-de-France, existen varias soluciones según tus recorridos.