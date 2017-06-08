Remodelación de la estación de Poissy: consulta del 12 de junio al 13 de julio
Replanteando la estación de Poissy
Sin embargo, la estación sufre fallos que afectan al confort diario de los pasajeros. Por ello, es esencial replantear su disposición y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos modos de transporte.
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) propone implementar un programa para desarrollar la zona alrededor de la estación y hacerla más atractiva.
Los objetivos a alcanzar son los siguientes: mejor acceso a la estación para peatones, ciclistas y conductores; mejor intermodalidad, con conexiones más sencillas entre autobuses/trenes/tranvías gracias a la mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida (PRM) y una señalización eficaz y homogénea alrededor de la estación; una oferta de autobús más legible con una simplificación de las rutas de las líneas, o incluso de agrupar en una sola estación de autobuses. El proyecto se pondrá en marcha para 2024.
Île-de-France Mobilités y los financiadores del proyecto: el Estado, la Región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Yvelines, en colaboración con la ciudad de Poissy y la Gran Comunidad Urbana de París Seine et Oise (GPS&O), invitan por ello a usuarios de la estación, residentes locales, asociaciones y actores económicos a informarse más y expresar sus opiniones sobre el proyecto.
Procedimientos de consulta
Para más información:
La página web: www.reamenagement-gare-poissy.fr
Un folleto informativo sobre las comunas de Poissy y Carrières-sous-Poissy, disponible en los ayuntamientos
Para expresarte:
El cupón T adjunto al folleto
El formulario para enviar un aviso en la página web del proyecto
Nombramientos:
1 ENCUENTRO CON VIAJEROS
Jueves 22 de junio de 7 a 10 a.m. en las estaciones de autobuses norte y sur
2 TALLERES DE CAMINATA
Visita a la estación con la presentación del proyecto, seguida de debates y preguntas en la sala
El miércoles 28 de junio de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.
Registro obligatorio a través de la página web: www.reamenagement-gare-poissy.fr