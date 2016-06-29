Reflexión sobre la política de precios en Île-de-France
Cuestiones abordadas en las presentaciones de los participantes
- Visión general de las teorías económicas de precios y análisis del efecto de la medida arancelaria única en la estructura de la venta de billetes (Nota de los economistas)
- Presentación de los efectos de la tarifa única en los ingresos por tarifas de la STIF (Nota sobre el impacto de la tarifa única)
- Presentación de los desafíos del presupuesto STIF ante la caída de los ingresos registrados (nota presupuestaria STIF)
- Apoyo a la presentación realizada por los economistas (Presentación de los economistas)
- Recomendaciones de la FNAUT de Île-de-France para reequilibrar las finanzas del STIF (presentación TUE)
- Punto de vista de UTP sobre el modelo arancelario de Île-de-France (presentación UTP)
Otros elementos contextuales
¿Cuánto cuesta un pase de transporte mensual en las principales ciudades de Europa?
¿Cuánto cuesta un pase de transporte mensual en las principales ciudades de Europa? Londres 415€: Superficie del territorio: 8600 kilómetros cuadrados, 18 líneas de metro, 4 líneas de tranvía, 673 líneas de autobús y 25 líneas de tren. Berlín 191€: Superficie del territorio: 30.546 kilómetros cuadrados, 10 líneas de metro, 44 líneas de tranvía, 934 líneas de autobús y 55 líneas de tren. Île-de-France 73€: Superficie del territorio: 12.000 kilómetros cuadrados, 14 líneas de metro, 8 líneas de tranvía, 1.519 líneas de autobús, 13 líneas de tren. Lyon 79,40€: Superficie del territorio: 613 kilómetros cuadrados, 4 líneas de metro, 6 líneas de tranvía, 135 líneas de autobús y 7 líneas de tren. Barcelona 150€: Superficie del territorio: 3239 kilómetros cuadrados, 11 líneas de metro, 6 líneas de tranvía, 683 líneas de autobús y 11 líneas de tren. Turín 56,50 €: Superficie del territorio: 838 kilómetros cuadrados, 1 línea de metro, 10 líneas de tranvía, 151 líneas de autobús y 7 líneas de tren. Madrid 131,80€: Superficie del territorio: 8028 kilómetros cuadrados, 13 líneas de metro, 4 líneas de tranvía, 670 líneas de autobús y 9 líneas de tren.
Fuente: EMTA y páginas web de las autoridades de transporte correspondientes, las cifras corresponden al transporte público accesible con la suscripción mencionada.
Participación de los pasajeros en el coste operativo del transporte en Île-de-France
Participación de pasajeros en los costes operativos del transporte en Île-de-France. El coste operativo de trenes, metros, tranvías y autobuses en Île-de-France cada año es de unos 10.000 millones de euros estimado en 2016, de los cuales el 72% está financiado por empleadores, autoridades locales y otros ingresos. Y el 28% se financian los viajeros mediante la compra de pases y billetes Navigo. El 28% de la cuota pagada por los pasajeros desde 2013.
Coste de la tarifa única. Desde el 1 de septiembre de 2015, el pase Navigo se ha reducido a una tarifa única de 70 euros/mes
Desde el 1 de septiembre de 2015, el pase Navigo se ha reducido a una tarifa única de 70 euros al mes. El coste de esta medida es de 450 millones de euros cada año y solo se ha financiado parcialmente. 150 millones de euros provienen del aumento del impuesto pagado por los empleadores (pago de transporte). Todavía quedan 300 millones de euros cuya financiación no fue proporcionada por la antigua mayoría regional.
Usar el transporte público para ir al trabajo: la solución + económica
Usar el transporte público para ir al trabajo: la solución más económica. Desplazarse en coche 400€ al mes, vehículo, mantenimiento de combustible, aparcamiento, seguro,.. Desplazarse en coche más transporte público, 73 € al mes, tarjeta Navigo más 100 € vehículo, mantenimiento, combustible, aparcamiento, seguro... Eso son 173 euros al mes. Desplazarse en bicicleta más transporte público, 73€ al mes, tarjeta Navigo más 35€ al mes, de los cuales 108€ al mes. En un trayecto medio de 25 kilómetros.
¡Con tu pase Navigo, puedes viajar en una de las redes más importantes del mundo!
¡Con tu pase Navigo, puedes viajar en una de las redes más importantes del mundo! 1500 líneas de autobús, 13 líneas de tren, 14 líneas de metro más 4 nuevas líneas en 2030, 8 líneas de tranvía más 5 nuevas líneas en 2022. ¡Y también, una red que evoluciona y se adapta a tus necesidades! Algunos ejemplos: 700 trenes renovados en 2021 y 100% nuevos trenes de metro en las líneas 1, 2, 5 y 9 en 2016 para mejorar tu viaje y comodidad. 1400 autobuses limpios (híbridos, NGV, eléctricos puestos en servicio en 2016) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 100 plazas Véligo para mantener tu bici segura. El 100% de las estaciones equipadas con protección de vídeo en 2016.
Los costes adicionales asociados a las nuevas líneas
Costes adicionales relacionados con nuevas líneas: para 2030, tu red de transporte se está expandiendo. Creación de nuevas líneas de metro y tranvía. Ampliación de las líneas existentes. La puesta en marcha de estas nuevas líneas genera costes adicionales para la operación de las mismas y la compra de nuevos trenes. Más de 1.200 millones de euros para la operación de las nuevas líneas cada año. Más de 18.300 millones de euros para la compra de trenes nuevos, más de 8.400 millones entre 2016 y 2022 y más de 9.900 millones entre 2022 y 2030. Por ejemplo, el coste operativo de una línea de metro es de 100 millones de euros al año y aumenta cada año. Por ejemplo: para los tranvías 3a y 3b, se necesitaban 46 trenes nuevos. Cada una costó 3 millones de euros, para un total de 138 millones de euros.