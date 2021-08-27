Vuelta al colegio 2021: ¿te dejamos aquí?

Con 5 líneas RER y 8 líneas de tren en 903 kilómetros de vía, 14 líneas de metro y 5 más en construcción, 10 líneas de tranvía y pronto 4 más, 10.500 autobuses en circulación cada día, muchos proyectos en desarrollo... y 100.000 personas que trabajan cada día para mantener vuestro transporte público en marcha...

No hay duda: ¡tenemos una de las redes de transporte más densas del mundo en Île-de-France!

¡Una red que te lleva, cada día, a donde quieras, para que hagas lo que quieras!

¿Te dejamos?