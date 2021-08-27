Vuelta al colegio 2021: ¿te dejamos aquí?
Con 5 líneas RER y 8 líneas de tren en 903 kilómetros de vía, 14 líneas de metro y 5 más en construcción, 10 líneas de tranvía y pronto 4 más, 10.500 autobuses en circulación cada día, muchos proyectos en desarrollo... y 100.000 personas que trabajan cada día para mantener vuestro transporte público en marcha...
No hay duda: ¡tenemos una de las redes de transporte más densas del mundo en Île-de-France!
¡Una red que te lleva, cada día, a donde quieras, para que hagas lo que quieras!
¿Te dejamos?
¿Necesitas naturaleza?
Con 4 parques naturales regionales, 50 bosques, 12 reservas naturales, 8.342 km de ríos y canales, 7.510 km de senderos y unos 30.000 estanques: ¿te gustaría tomar un pequeño descanso de la naturaleza en Île-de-France?
Para inspirarte y caminar, soñar y tomar aire fresco al alcance del paso Navigo:
¿La llamada de la cultura?
1250 museos, 3951 monumentos históricos, 311 cines y 840 salas de espectáculos en directo : sí, está claro que Île-de-France está llena de espacios culturales. De hecho, los residentes de Île-de-France van al cine una media de 4,2 veces al año*. ¡Grabando!
¿Te apetece un poco de cultura y explorar cerca de casa?
Teatro, museo, castillo, sala de conciertos o cine: te llevamos en un viaje para descubrir 8 lugares culturales inspiradores o sorprendentes, entre los miles que conforman la belleza de Île-de-France.
¿Quieres hacer ejercicio?
Con 19.800 clubes deportivos en Île-de-France, apostamos a que podremos llevarte a aquel donde podrás practicar tu disciplina favorita.
Y quién sabe, en la curva de un campo, puede que te encuentres con uno de los 962 deportistas de alto nivel de la región. ¡ 20 de ellos incluso regresaron medallistas de los Juegos Olímpicos de Tokio!
Divertido, informativo: ¡descubre el mapa de instalaciones deportivas cerca de ti!
¿Como un poco de hambre?
Île-de-France, una auténtica tierra de gourmets. ¿Pruebas? 29.000 cafés y restaurantes tradicionales, incluidos 131 con estrella Michelin, 30 "restaurantes de carretera" y 25.000 restaurantes de comida rápida, ¡ya tienen una mesa lista para ti!
Para que conste, uno de los primeros restaurantes franceses "reales" nació en 1782 en París, en el número 26 de la rue de Richelieu, en el primer distrito. Inaugurada por Antoine de Beauvilliers, La Grande Taverne de Londres ofrecía platos parisinos tal como se comían entonces en el Palacio de Versalles. Elegante.
Y tú, ¿dónde está tu próxima mesa?
* fuentes CROCIS CCI París Île-de-France / Guía Michelin
Nuestras vidas en la oficina
¡Nada menos que 912.942 empresas están ubicadas en Île-de-France! Por tanto, no es de extrañar que se realicen 2,2 millones de viajes diarios en transporte público entre casa y trabajo*!
Y dado que el 72% de los franceses considera que el trabajo contribuye a su felicidad personal (en particular porque les permite desarrollar lazos sociales**), el regreso a la oficina es finalmente la posibilidad de retomar los pequeños rituales que amamos, como las copas (despedida, cumpleaños, Navidad, para celebrar un nacimiento, una boda, etc.) y los regalos que los acompañan.
Así que, para tus futuros tarros de vuelta a la oficina, aquí tienes algunas inspiraciones para salir de la caja tradicional de bombones:
*Encuesta Global de Transporte 2018 - Île-de-France Mobilités
**Encuesta Microsoft Francia/Opinion Way – noviembre de 2020