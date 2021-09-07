RER B, una nueva oferta para mayor robustez

Un nuevo horario para el sur de la línea

Esta nueva oferta es el resultado de una consulta realizada desde 2019 con cargos electos y asociaciones de pasajeros en el sur de la línea B del RER.

Ante una situación especialmente difícil, y mientras se espera la continuación del programa de inversión en infraestructuras y la llegada de nuevos trenes en 2025, fue necesaria una acción inmediata.

Esta nueva oferta es una de ellas.

Objetivos: adaptarse a los cambios en la asistencia y mejorar la robustez

Los cambios deberían permitir adaptar la oferta a los cambios en la demanda observados al sur de la línea.

Durante las horas punta, las nuevas paradas permiten distribuir mejor a los pasajeros entre misiones para limitar la sobrecarga de ciertos trenes, adaptar el servicio en estaciones que han experimentado fuertes cambios en su asistencia y homogeneizar el tiempo de espera entre trenes.

Con estos ajustes, la línea se volverá más robusta, lo que tendrá el efecto de limitar los retrasos en trenes y las medidas de regulación del tráfico tras pequeños peligros e incidentes.

La nueva oferta también permite responder al deseo de mejor servicio al final de la noche, expresado por los pasajeros y sus representantes.