RER B, una nueva oferta para mayor robustez
Un nuevo horario para el sur de la línea
Esta nueva oferta es el resultado de una consulta realizada desde 2019 con cargos electos y asociaciones de pasajeros en el sur de la línea B del RER.
Ante una situación especialmente difícil, y mientras se espera la continuación del programa de inversión en infraestructuras y la llegada de nuevos trenes en 2025, fue necesaria una acción inmediata.
Esta nueva oferta es una de ellas.
Objetivos: adaptarse a los cambios en la asistencia y mejorar la robustez
Los cambios deberían permitir adaptar la oferta a los cambios en la demanda observados al sur de la línea.
Durante las horas punta, las nuevas paradas permiten distribuir mejor a los pasajeros entre misiones para limitar la sobrecarga de ciertos trenes, adaptar el servicio en estaciones que han experimentado fuertes cambios en su asistencia y homogeneizar el tiempo de espera entre trenes.
Con estos ajustes, la línea se volverá más robusta, lo que tendrá el efecto de limitar los retrasos en trenes y las medidas de regulación del tráfico tras pequeños peligros e incidentes.
La nueva oferta también permite responder al deseo de mejor servicio al final de la noche, expresado por los pasajeros y sus representantes.
La nueva oferta en detalle
Un nuevo servicio durante las horas punta
Todos los trenes serán ómnibus entre las estaciones de Bourg-la-Reine y Cité Universitaire.
Esto se traduce en más paradas de:
- Gentilly y Laplace: 20 trenes por hora frente a los 15 anteriores
- Arcueil-Cachan y Bagneux : 20 trenes por hora frente a los 10 anteriores
El servicio también se reforzará en las estaciones de:
- La Croix de Berny: 15 trenes por hora comparado con 10 anteriores
- Palaiseau y el Guichet: 10 trenes por hora frente a los 5 anteriores
Una extensión del periodo pico, en la dirección del "contrapunto"
- por la mañana, en dirección París -> Sur: servicio en hora punta hasta las 09:00 en lugar de las 08:30
- por la tarde, en dirección sur > París: servicio en hora punta a partir de las 17:40 en lugar de las 18:10
Al final de la noche, 10 trenes se extendieron más al sur: + frecuencia, + asientos libres
Esta medida se traduce en:
- de París a Massy: una extensión del servicio fuera de hora punta, incluyendo 2 trenes cada 15 minutos, hasta las 22:40 en lugar de las 21:40 antes, antes de cambiar a horario nocturno (1 tren cada 15 minutos)
- a Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 1 tren cada 15 minutos hasta las 23:50 en lugar de las 21:50
¿Y los fines de semana?
Como resultado de la consulta y propuesta en vista previa a finales de agosto de 2020, la implementación de trenes largos hasta el final del servicio los sábados por la tarde y domingo por la tarde es permanente. Esta medida se suma a las tardes de viernes, que están en vigor desde enero de 2019.
Resultado: + asientos libres para + comodidad.