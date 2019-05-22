RER D SA 2019: resultados iniciales alentadores
SA 2019: primeros resultados alentadores
Los primeros resultados son alentadores. Desde diciembre de 2018, cuando se implementó esta nueva organización, la puntualidad global de la línea ha aumentado del 83% al 87,7%, con un tráfico de 615.000 pasajeros diarios. El número de pasajeros retrasados cayó un 27%.
Sin embargo, el nivel de calidad esperado por los pasajeros, y que es objeto de un compromiso contractual por parte de la SNCF, aún no se ha alcanzado, tanto en cuanto a puntualidad como en el mantenimiento de las conexiones en las estaciones de Corbeil, Viry y Juvisy. Si la línea D va mejor, sus resultados deben mejorarse aún más.
Para acompañar este cambio,también se han reforzado 13 líneas de autobús en varias redes entre Juvisy y el sector de Milly la Forêt, lo que permite a los residentes de Île-de-France desplazarse mejor con conexiones más sencillas con trenes RER D.
La SA 2019 forma parte de un plan global para modernizar esta línea con mayores inversiones que permitan amplificar estos resultados y mejorar la robustez y puntualidad.
Aún se planifican muchos proyectos para mejorar la línea:
- Mejora de la información para los pasajeros
- Fiabilidad de las conexiones
- Despliegue del Régio2N y del RER NG
- Modernización del centro de mantenimiento de trenes (500 millones de euros)
- Despliegue de herramientas y reguladores para mejorar el flujo de tráfico en el túnel.
Para más información, consulte el comunicado de prensa.
Un fuerte compromiso de la SNCF con una mejor calidad de servicio
La SNCF se ha comprometido contractualmente a un objetivo de puntualidad más ambicioso y, por primera vez, a la buena gestión de las conexiones.
La puntualidad de la línea D es actualmente una de las más bajas de todos los trenes que circulan en Île-de-France. Las ramas que sirven a Malesherbes y al valle del Sena son las más penalizadas. Con la oferta implementada desde diciembre de 2018, SNCF se ha comprometido a mejorar la puntualidad de la línea al menos al 90% y de las ramas Vallée, Malesherbes y Littoral al 95% en cuanto se desplieguen los nuevos trenes.
También se ha definido un nuevo indicador de rendimiento para monitorizar el buen rendimiento de las conexiones creadas con el nuevo servicio de la línea D. Este indicador está sujeto a un mecanismo de bonificación o malus.
Île-de-France Mobilités y SNCF han revisado el contrato entre ellas para introducir estos compromisos y aumentar la cantidad de incentivos financieros asociados a los indicadores de puntualidad.
Más trenes para satisfacer la demanda
Para adaptarse al crecimiento del número de pasajeros en la línea, se planea operar más trenes tanto en las horas punta como los fines de semana.
Así, la rama de Melun se reforzará durante la hora más concurrida de la mañana con la introducción de 3 trenes entre Sénart y París. La reorganización del tráfico en Corbeil duplicará la frecuencia entre París y las estaciones de Plateau.
En lo que respecta a la rama de Malesherbes, la consulta organizada con los usuarios de la línea ha permitido identificar una alta expectativa y, por tanto, asignar recursos sustanciales para aumentar el número de trenes en esta rama en un 15% entre semana, centrándose especialmente en las horas punta extendidas.
Durante el fin de semana, la oferta también se reforzará con trenes más largos durante el día, dos trenes más el domingo por la mañana en la rama de Melun, y 2 trenes más por hora entre la Gare de Lyon y Villiers le Bel el domingo en la segunda mitad del día.
Para los pasajeros de la línea D, la implementación de este nuevo servicio supondrá un aumento muy fuerte de la puntualidad (un 25% menos de retrasos) y una oferta más regular (4 veces menos trenes cancelados).
Además, el tiempo de espera entre dos trenes se armonizará en el Val de Marne y en el norte de la línea para permitir una organización de los trayectos más sencilla y legible.
Por último, para cubrir mejor las necesidades de viaje durante el periodo de verano, el calendario para la solicitud de la oferta de verano se retrasará una semana. El periodo de verano comenzará, por tanto, en la última semana de julio y terminará en la última semana de agosto.
En total, Île-de-France Mobilités compromete 10 millones de euros adicionales cada año para la operación del RER D.
Trenes nuevos y más modernos a partir del inicio del curso escolar 2019
Desde septiembre de 2019, los pasajeros de las ramas de Malesherbes, Vallée y Littoral se beneficiarán de nuevos trenes (Regio 2N). Estos trenes de nueva generación y más fiables están equipados con pantallas dinámicas, aire acondicionado, enchufes eléctricos y cámaras de protección de vídeo para viajes más cómodos.
Más servicios en las estaciones
Las estaciones de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon y Juvisy se beneficiarán de un importante sistema de información y comunicación para apoyar a los pasajeros durante el lanzamiento de esta nueva oferta, así como de desarrollos sustanciales que suponden una inversión de 7 millones de euros.
El sistema que implementará la SNCF se centra especialmente en aumentar el número de refugios y asientos en los andenes, mejorar la señalización, renovar los andenes, la seguridad, pero también la instalación de nuevas pantallas para la información de pasajeros y el desarrollo de servicios en estaciones como, por ejemplo, Espacios conectados.
Una oferta de desarrollo del autobús para acompañar este cambio
Ile-de-France Mobilités ha realizado un estudio para reforzar el servicio de autobús en las ramas de Malesherbes, la margen izquierda de Melun, la meseta y el valle del Evry.
El objetivo es ofrecer a los pasajeros una oferta adaptada al SA2019 y, en la medida de lo posible, permitirles evitar interrupciones de carga en Corbeil-Essonnes o Juvisy/Viry.
Para ello, se han estudiado varios principios, a la escala de cada estación en el sur de la línea RER D:
- Ofrecer más conexiones con trenes en las líneas D o C durante las horas punta, para facilitar el acceso a la estación
- Para permitir un enlace con las ramas directas hacia París (Plateau d'Evry y Melun en la margen derecha) o con Viry/Juvisy y Corbeil-Essonnes, o incluso con el Transilien R
- Reforzar la red de la red durante las horas valle, por la tarde y los fines de semana
El proyecto, establecido el 10 de diciembre de 2018, abarca 13 líneas de autobús en varias redes entre Juvisy y el sector de Milly la Forêt.
Estos desarrollos ofrecen más de 770.000 kilómetros comerciales adicionales, con un coste anual de 3,5 millones de euros.
Mapa de líneas de autobús (rutas futuras) reforzado a 10 de diciembre de 2018
Un primer paso hacia una reorganización más amplia de la línea D
A petición de Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau y SNCF Mobilités ya han comenzado estudios para la revisión del Plan Director de la Línea D con el fin de anticipar el crecimiento del tráfico en toda la Línea D.
Île-de-France Mobilités también financia el despliegue gradual de nuevos trenes RER NG a partir de 2021 para mejorar el confort de viaje de todos los pasajeros de la línea.
Descubre más sobre el RER D: https://maligned.transilien.com/sa2019/
Nuevos trenes para el RER D
A finales de 2019, comenzará la entrega de los 19 nuevos trenes Regio 2N en el tramo Juvisy / Malesherbe / Melun. Estos trenes ofrecen muchas ventajas a los pasajeros, tales como:
- Información para pasajeros: el pasajero tiene acceso a información sobre su trayecto en cualquier momento, actualizaciones: nombre y número de paradas, tiempo de viaje y posibles conexiones con otros trenes, autobuses, tranvías, metros.
- Accesibilidad: un tren 100% accesible diseñado para facilitar el desplazamiento a personas con movilidad reducida, con acceso nivelado a los andenes o manillas fijadas al asiento. Estos avances beneficiarán a todos los pasajeros.
- Seguridad: para garantizar la seguridad de los pasajeros en todas las zonas del tren, cada tren Regio 2N está equipado con 25 cámaras de vigilancia. El Regio 2N es un tren llamado "boa" que permite un fácil acceso de un coche a otro. También se ha añadido iluminación a los andenes para reforzar la sensación de seguridad.
Además, el resto de la línea estará equipado con nuevos trenes RER NG a partir de 2021.