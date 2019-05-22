RER D SA 2019: resultados iniciales alentadores

SA 2019: primeros resultados alentadores

Los primeros resultados son alentadores. Desde diciembre de 2018, cuando se implementó esta nueva organización, la puntualidad global de la línea ha aumentado del 83% al 87,7%, con un tráfico de 615.000 pasajeros diarios. El número de pasajeros retrasados cayó un 27%.

Sin embargo, el nivel de calidad esperado por los pasajeros, y que es objeto de un compromiso contractual por parte de la SNCF, aún no se ha alcanzado, tanto en cuanto a puntualidad como en el mantenimiento de las conexiones en las estaciones de Corbeil, Viry y Juvisy. Si la línea D va mejor, sus resultados deben mejorarse aún más.

Para acompañar este cambio,también se han reforzado 13 líneas de autobús en varias redes entre Juvisy y el sector de Milly la Forêt, lo que permite a los residentes de Île-de-France desplazarse mejor con conexiones más sencillas con trenes RER D.

La SA 2019 forma parte de un plan global para modernizar esta línea con mayores inversiones que permitan amplificar estos resultados y mejorar la robustez y puntualidad.

Aún se planifican muchos proyectos para mejorar la línea:

Mejora de la información para los pasajeros

Fiabilidad de las conexiones

Despliegue del Régio2N y del RER NG

Modernización del centro de mantenimiento de trenes (500 millones de euros)

Despliegue de herramientas y reguladores para mejorar el flujo de tráfico en el túnel.

Para más información, consulte el comunicado de prensa.