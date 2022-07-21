Pronto se electrificará el 100% de la red ferroviaria de Île-de-France

Ecológico y económico

Una red ferroviaria electrificada significa trenes que utilizan energía más limpia y económica que el diésel. Pero también trenes más modernos, cómodos y silenciosos.

Este es un activo medioambiental central en la visión de Île-de-France Mobilités, que se compromete a invertir cada día para dar vida a una movilidad cada vez más sostenible en la región de Île-de-France, por supuesto, para sus trenes, pero también mediante la compra de autobuses eléctricos, BioNGV o hidrógeno.