Pronto se electrificará el 100% de la red ferroviaria de Île-de-France
2030: la red ferroviaria de Île-de-France 100% electrificada
¡Está votado, está lanzado! Aunque los trabajos de electrificación en el eje Gretz-Provins (línea P) se completarán a finales de 2022, solo queda electrificar el eje Trilport / La Ferté-Milon para aprovechar una red ferroviaria en la región de Île-de-France que por fin está completamente electrificada. Un objetivo que se logrará para 2030.
Ecológico y económico
Una red ferroviaria electrificada significa trenes que utilizan energía más limpia y económica que el diésel. Pero también trenes más modernos, cómodos y silenciosos.
Este es un activo medioambiental central en la visión de Île-de-France Mobilités, que se compromete a invertir cada día para dar vida a una movilidad cada vez más sostenible en la región de Île-de-France, por supuesto, para sus trenes, pero también mediante la compra de autobuses eléctricos, BioNGV o hidrógeno.
2030: Trilport <> La Ferté-Milon finalmente electrificado
Electrificación del eje Trilport <> La Ferté Milon. Objetivos: trenes accesibles, cómodos y eficientes, más asientos, trenes 100% eléctricos en Île-de-France.
¿Por qué electrificar toda la línea P?
Más cómodo y capaz
Cuando toda la línea P haya sido electrificada, todos los ejes podrán finalmente usar el "Francilien", un tren reciente, luminoso y climatizado, ampliamente aclamado por... ¡los residentes de Île-de-France!
Pero sobre todo: muy capaz. Este es un punto esencial, ya que la tasa de ocupación de los trenes en la línea P está aumentando constantemente.
Más robusto
Un solo modelo de tren en toda la línea P también supondrá un mantenimiento más fácil y, por tanto , una oferta más robusta a diario.
Más conectada
Finalmente, esta electrificación del eje Meaux / La Ferté-Milon pondrá fin al corte en Meaux y permitirá la interconexión con la futura línea 16 del metro en Chelles.
Electrificar el eje Trilport / La Ferté-Milon: ¡todo un proyecto!
Para electrificar este último tramo de la flota ferroviaria de Île-de-France, será necesario:
- Desplegar más de 60 kilómetros de catenarias (este es el cable eléctrico suspendido que suministra a los trenes a través de su pantógrafo)
- Y por tanto instalar más de 1500 soportes para estas catenarias
- Crear centrales eléctricas electrificadas para controlar los dispositivos de alta tensión situados en los postes de la catenaria
- Adaptar e incluso bajar el andén ferroviario de ciertos puentes y túneles (para permitir el paso de la catenaria)
- Elevar los andenes a 92 cm en la estación de Meaux, para permitir la accesibilidad de personas con movilidad reducida
Trabajos que requerirán entre 8 y 9 meses desde el cierre de este eje y la instalación de autobuses de reemplazo. Una solución adoptada durante la consulta con los funcionarios electos y las asociaciones implicadas en este proyecto.