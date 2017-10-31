Desplazarse más fácilmente con Smart Navigo
Navigo: un paquete de servicios innovadores en tu bolsillo
Gestiono mi tarjeta y ahora facilito todos los trámites online. Desde junio de 2016 (despliegue de servicios de atención al cliente online), se han creado más de 880.000 cuentas de clientes de Navigo.
Nuevos pases adaptados: Desde el 1 de enero de 2018, Île-de-France Mobilités ha creado nuevos pases Navigo Day para satisfacer las necesidades ocasionales y esperadas de viajeros diarios o ocasionales
Directrices a seguir para poder moverse fácilmente en Île-de-France
Descubre más sobre Smart Navigo
Novedades para 2018. Día de Navigo, un nuevo billete de transporte disponible en Navigo. Facilitar los desplazamientos de un barrio a otro. Tantos viajes como quieras al día y en todo tipo de transporte.
Navigo, abre sus puertas de autilib'. Desde el 18 de abril de 2018, empareja tu suscripción de Autolib' con tu pase Navigo. Ve al terminal de suscripción o a www.autolib.eu. Tu pase Navigo ahora te da acceso a: 4.000 coches 100% eléctricos