Desplazarse más fácilmente con Smart Navigo

Gestiono mi tarjeta y ahora facilito todos los trámites online. Desde junio de 2016 (despliegue de servicios de atención al cliente online), se han creado más de 880.000 cuentas de clientes de Navigo.

Nuevos pases adaptados: Desde el 1 de enero de 2018, Île-de-France Mobilités ha creado nuevos pases Navigo Day para satisfacer las necesidades ocasionales y esperadas de viajeros diarios o ocasionales