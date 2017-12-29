Seguridad de red mejorada este año

La financiación de futuras puertas de seguridad de nueva generación para la estación de Saint Lazare decidida hace unos días contribuirá a este esfuerzo. En 2017 se desplegaron 20 brigadas de detección canina en la red de la SNCF para optimizar la seguridad y la capacidad de intervención tras alertas de paquetes abandonados, pero también para reducir los tiempos de intervención y los retrasos causados a los pasajeros.