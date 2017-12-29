Seguridad de red mejorada este año
La financiación de futuras puertas de seguridad de nueva generación para la estación de Saint Lazare decidida hace unos días contribuirá a este esfuerzo. En 2017 se desplegaron 20 brigadas de detección canina en la red de la SNCF para optimizar la seguridad y la capacidad de intervención tras alertas de paquetes abandonados, pero también para reducir los tiempos de intervención y los retrasos causados a los pasajeros.
Sistema de seguridad en estaciones y transporte en la región de Île-de-France
Estas brigadas serán reforzadas en 2018. La lucha contra el acoso en el transporte también es una prioridad en el centro de las preocupaciones de Valérie Pécresse. Una importante campaña de concienciación, liderada por Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France, SNCF, RATP y Optile, a partir del primer trimestre de 2018, se dedicará a esta causa.