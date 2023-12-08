Inauguración: el tranvía-tren T12 circula entre Massy y Évry-Courcouronnes

El T12 es el nuevo tranvía que conecta Massy con Évry-Courcouronnes en 16 estaciones. Abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2023, tras tres meses de ensayo técnico.

¿Qué es un tranvía-tren?

El tranvía-tren es un tranvía 2 en 1 que circula tanto por vías convencionales de tranvía, en zonas urbanas, como por las vías de la red ferroviaria nacional. La T12, por ejemplo, la utiliza entre las estaciones de Massy y Petit Vaux, a las que ahora sirve en lugar de la RER C.