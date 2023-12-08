Inauguración: el tranvía-tren T12 circula entre Massy y Évry-Courcouronnes
El tranvía T12 en Épinay-sur-Orge
El T12 es el nuevo tranvía que conecta Massy con Évry-Courcouronnes en 16 estaciones. Abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2023, tras tres meses de ensayo técnico.
¿Qué es un tranvía-tren?
El tranvía-tren es un tranvía 2 en 1 que circula tanto por vías convencionales de tranvía, en zonas urbanas, como por las vías de la red ferroviaria nacional. La T12, por ejemplo, la utiliza entre las estaciones de Massy y Petit Vaux, a las que ahora sirve en lugar de la RER C.
Tranvía T12: mejorando el servicio a Essonne y el acceso a los centros de negocios y empleo de la región
Accesible y rápida, la línea tranvía-tren T12 facilita el viaje en el departamento (se cubren doce municipios de Essonne) así como entre los distintos centros de actividad y empleo de la zona gracias a las conexiones con el resto de la red regional (RER B, C, D, líneas de autobús, el Tzen 4 y, finalmente, el metro 18).
Tranvía-tren T12: en cifras
La T12 está a 20,4 km y 40 minutos entre Massy y Évry. 16 estaciones en 12 municipios, 1 tranvía cada 10 minutos en horas punta (primero 15 minutos y luego 10 minutos desde 2024). Una cola disponible los 7 días de la semana, de 5 a.m. a 11:30 p.m.
El T12 es:
- 40 minutos entre Massy y Évry-Courcouronnes
- Finalmente, 1 tranvía cada 10 minutos en hora punta*
- Un servicio los 7 días de la semana, de 5 a.m. a 11:30 p.m.
- Una ruta que atraviesa 12 municipios de Essonne : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes
- 16 estaciones cómodas (con acristalados y cobertizos verdes, información en tiempo real para los pasajeros e instalaciones de asientos), incluyendo 11 estaciones nuevas y 5 existentes en la renovada línea C del RER
- 4 estaciones RER C ahora atendidas por la T12 para aliviar la congestión en la línea y reducir el tiempo de viaje de los pasajeros (Longjumeau, Chilly Mazarin, Gravigny Balizy y Petit Vaux)
- 6,5 km de carriles ciclos verdes para peatonales con aparcamiento para bicicletas y aros en cada estación
*La frecuencia será de 15 minutos en la puesta en marcha y aumentará a 10 minutos en la primavera de 2024