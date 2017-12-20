[El trabajo avanza] Extensión de la línea 11 del metro

Los trabajos comenzaron en 2016, con la puesta en marcha prevista para 2022.

La RATP y Île-de-France Mobilités gestionan conjuntamente el proyecto. La RATP supervisa la finalización de la ampliación de la línea así como el proceso de modernización de las estaciones, y Île-de-France Mobilités se asegura de que el proyecto se desarrolle sin problemas y que se respeten los costes y los plazos.

El proyecto para ampliar la línea 11 está financiado por el Estado, la región de Île-de-France y la Société du Grand Paris con un total de 20%, 46% y 28% respectivamente. La fase de adaptación y modernización de las estaciones está cubierta por el Estado con un 11%, la región de Île-de-France con un 26%, la ciudad de París con un 29% y finalmente la RATP con un 34%. La operación y el material rodante de la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.