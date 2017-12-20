[El trabajo avanza] Extensión de la línea 11 del metro
Obras de ampliación de la línea 11
Desde principios de octubre, la construcción de la futura estación Montreuil-Hôpital ha comenzado frente al centro hospitalario André Grégoire. Los trabajos de ingeniería civil iniciados este verano en las estaciones de Place Carnot y Serge Gainsbourg siguen en curso y avanzan a buen ritmo. En el lado de Rosny-Bois-Perrier, la preparación del emplazamiento del túnel para conectar la estación y el futuro taller de mantenimiento de trenes con el viaducto situado en la estación de Coteaux Beauclair ya está bastante avanzada.
Por último, la finalización de los trabajos de ingeniería civil avanza bien en la estación de La Dhuys. La excavación del pozo central de la futura estación aún está en marcha y permitirá alojar la máquina tuneladora a partir de 2019. La tuneladora permitirá excavar el túnel por el que circularán los futuros metros cuando entren en servicio.
En cuanto a las modernizaciones de la línea 11, las obras ya han comenzado desde mayo pasado en la actual terminal de la Mairie des Lilas. Las estaciones Goncourt, Belleville, Porte des Lilas y Place des Fêtes también se han visto afectadas desde este otoño.
El proyecto en un vistazo
Para apoyar el desarrollo urbano de la región oriental de Île-de-France, la extensión de la línea 11 planea servir a varios municipios caracterizados por grandes cambios: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois. Se crearán 6 nuevas estaciones: Serge Gainsbourg, Place Carnot (cuyo nombre es provisional), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair y Rosny-Bois-Perrier. Esta ampliación incluye 6 km de vías nuevas, que se cubren en 12 minutos cuando se pone en marcha. Toda la línea se cubrirá en 24 minutos desde Rosny-Bois-Perrier hasta Châtelet, frente a los 55 actuales. Casi 10.100 pasajeros utilizarán esta nueva ampliación durante la hora punta de la mañana.
Finalmente se desplegará nuevo material rodante en la línea 11, con el pedido de Île-de-France Mobilités para 20 trenes nuevos. Estos últimos se beneficiarán de un mayor confort y mayor aislamiento frente al ruido externo, además de tener la ventaja de reducir el consumo energético en un 20% respecto a equipos anteriores (iluminación LED, frenado eléctrico, etc.).
Los trabajos comenzaron en 2016, con la puesta en marcha prevista para 2022.
La RATP y Île-de-France Mobilités gestionan conjuntamente el proyecto. La RATP supervisa la finalización de la ampliación de la línea así como el proceso de modernización de las estaciones, y Île-de-France Mobilités se asegura de que el proyecto se desarrolle sin problemas y que se respeten los costes y los plazos.
El proyecto para ampliar la línea 11 está financiado por el Estado, la región de Île-de-France y la Société du Grand Paris con un total de 20%, 46% y 28% respectivamente. La fase de adaptación y modernización de las estaciones está cubierta por el Estado con un 11%, la región de Île-de-France con un 26%, la ciudad de París con un 29% y finalmente la RATP con un 34%. La operación y el material rodante de la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Infografía: La financiación de los actores del proyecto
Para más información, puedes consultar la hoja de proyecto o la página web dedicada: www.prolongementligne11est.fr/
