[El trabajo avanza] Prolongación del tranvía 3 hasta Porte d'Asnières

Un gran proyecto para el noroeste de París y los suburbios interiores

El proyecto de ampliación del tranvía 3 en Porte d'Asnières tiene como objetivo fortalecer la oferta de transporte público en un sector en rápido desarrollo, caracterizado por numerosos proyectos urbanos y la creación del nuevo Tribunal Supremo que abrirá sus puertas este año. El objetivo del proyecto es crear un nuevo enlace transversal a lo largo del Boulevard des Maréchaux, en conexión con varias líneas actuales, el RER C y el Metro 4, 13 y pronto 14 en Porte de Clichy. Es un proyecto que beneficiará tanto a los habitantes del noroeste de París como a los de los municipios vecinos. En total, casi 200.000 personas y 100.000 empleos serán atendidos por la ampliación.

Los elementos esenciales del proyecto de ampliación del Tranvía 3 en vídeo