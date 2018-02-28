[El trabajo avanza] Prolongación del tranvía 3 hasta Porte d'Asnières
Un gran proyecto para el noroeste de París y los suburbios interiores
El proyecto de ampliación del tranvía 3 en Porte d'Asnières tiene como objetivo fortalecer la oferta de transporte público en un sector en rápido desarrollo, caracterizado por numerosos proyectos urbanos y la creación del nuevo Tribunal Supremo que abrirá sus puertas este año. El objetivo del proyecto es crear un nuevo enlace transversal a lo largo del Boulevard des Maréchaux, en conexión con varias líneas actuales, el RER C y el Metro 4, 13 y pronto 14 en Porte de Clichy. Es un proyecto que beneficiará tanto a los habitantes del noroeste de París como a los de los municipios vecinos. En total, casi 200.000 personas y 100.000 empleos serán atendidos por la ampliación.
Los elementos esenciales del proyecto de ampliación del Tranvía 3 en vídeo
La obra entra en su fase final
A lo largo de los 4,3 km de recorrido, las obras avanzan a un ritmo constante. En algunos tramos, el andén y los raíles ya están terminados y las estaciones están en desarrollo; en otros continúa la colocación de los raíles. El siguiente paso llegará en primavera con la colocación de 27.000 m2 de rollos de césped que cubrirán casi todas las vías. El desarrollo de este césped ecológico y responsable es un proceso complejo, explicaciones en vídeo:
Han llegado los nuevos trenes
La ampliación del tranvía 3 requiere 14 nuevos trenes Citadis construidos por Alstom en La Rochelle. Estos trenes modernos, cómodos y accesibles tienen cada uno una capacidad para 300 asientos, de los cuales 75 son asientos. Suponen un salto cualitativo en comodidad y silencio en comparación con los autobuses que circulan por la línea PC actual, que será reemplazada por el tranvía. El material rodante necesario para la ampliación del tranvía 3 representa una inversión de 48 millones de euros, de los cuales el 100% está cubierto por Île-de-France Mobilités.
El proyecto de un vistazo
La extensión del tranvía 3 hasta Porte d'Asnières cuenta con 8 estaciones en 4,3 km de vía nueva. Al permitir la conexión con la Porte de la Chapelle en 14 minutos y completar el servicio actualmente proporcionado por el tranvía 3b, la extensión será utilizada por 89.000 pasajeros cada día.
El proyecto está liderado por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a la Ciudad de París y a la RATP.
La financiación es proporcionada por la Ciudad de París, la región de Île-de-France y el Estado por un importe total de 211 millones de euros. La operación de la futura ampliación está financiada por Île-de-France Mobilités, que representa 7,2 millones de euros al año.