Línea 15: asignación del tramo sur al consorcio liderado por RATPDev

Se ha anunciado que el contrato de servicios públicos para la operación de la sección sur de la línea 15 del metro ha sido adjudicado, no a una empresa, sino a un consorcio formado por RATPDev, Alstom y Comfort DelGro.

¿Cuáles serán las misiones del consorcio elegido para operar la sección sur de la línea 15 del metro?

Encargarse del transporte ferroviario por metro automático en la sección sur,

El contrato entrará en vigor el 1 de octubre de 2023 por un periodo mínimo de nueve años. El tramo sur de la línea 15 entrará en servicio a finales de 2025.