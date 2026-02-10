Tzen 4: llega un autobús de nueva generación a Essonne
¿Por qué una nueva línea?
En Essonne, la línea de autobús 4206 (ex 402 ), que conecta Viry-Châtillon con Corbeil-Essonnes, es la línea más transitada de los suburbios exteriores.
A menudo saturados y sujetos a un intenso tráfico rodado, los autobuses actuales ya no eran suficientes para absorber la creciente demanda de pasajeros.
Para evitar retrasos y ofrecer más comodidad a bordo, la línea 4206 está siendo reemplazada gradualmente por el Tzen 4 a partir del 10 de febrero de 2026 : un autobús largo biarticulado que recorre 14 km de infraestructura rediseñada, con carriles reservados en gran parte de la ruta.
Tenga en cuenta: la línea 4206 seguirá circulando cada 15 minutos de lunes a viernes, además de la Tzen 4.
Tzen 4: ¿qué es y cuáles son sus ventajas?
- Autobuses largos biarticulados de 24 metros : capacidad para 140 pasajeros frente a los 100 de antes
- Carriles dedicados durante la mayor parte del trayecto, para evitar atascos
- 5 municipios de Essonne atendidos por 30 estaciones: Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny y Viry-Châtillon
- 30 estaciones completamente nuevas y cómodas : andenes ampliados, refugios modernos e información en tiempo real para los pasajeros
- Autobuses 100% eléctricos con carga terrestre ultrarrápida (en menos de 5 minutos): una nueva tecnología en Île-de-France (SRS de Alstom)
- Horarios optimizados: objetivo de un paso cada 5 minutos durante la hora punta y un servicio continuo de 5 a.m. a 1 a.m.
- Conexiones con el RER D, el tranvía T12 y otras líneas locales de autobús
El Tzen 4: un proyecto que transforma la región de Essonne
La línea Tzen 4 no es solo una nueva línea de autobús : forma parte de un proyecto de remodelación urbana mucho mayor.
En los municipios que cruzan, los espacios públicos han sido rediseñados con nuevas plazas, zonas verdes y carriles bici.
El trazado de la línea sirve a barrios en transformación, servicios esenciales y comercios , y conecta zonas de empleo con viviendas para facilitar la vida diaria de los habitantes.
Se ha movilizado una inversión de casi 123 millones de euros para construir esta nueva infraestructura, financiada por la Región de Île-de-France, el Departamento de Essonne, el Estado y la Unión Europea.