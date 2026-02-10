Tzen 4: llega un autobús de nueva generación a Essonne

¿Por qué una nueva línea?

En Essonne, la línea de autobús 4206 (ex 402 ), que conecta Viry-Châtillon con Corbeil-Essonnes, es la línea más transitada de los suburbios exteriores.

A menudo saturados y sujetos a un intenso tráfico rodado, los autobuses actuales ya no eran suficientes para absorber la creciente demanda de pasajeros.

Para evitar retrasos y ofrecer más comodidad a bordo, la línea 4206 está siendo reemplazada gradualmente por el Tzen 4 a partir del 10 de febrero de 2026 : un autobús largo biarticulado que recorre 14 km de infraestructura rediseñada, con carriles reservados en gran parte de la ruta.

Tenga en cuenta: la línea 4206 seguirá circulando cada 15 minutos de lunes a viernes, además de la Tzen 4.