Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Estado + Francia Recuperación
Unión Europea
Región de Île-de-France
Departamento de Essonne
Île-de-France Mobilités

¡Empiezan los Juicios, os explicamos todo!

Cifras clave

14 km

de trazado

5

Municipios implicados

30

Estaciones

5 horas > 1 hora

Servicio continuo

Numerosas conexiones

a lo largo de toda la ruta

47 000

Se esperan pasajeros cada día

Calendario

  1. 2016
    Declaración de utilidad pública
  2. 2018-2019
    Finalización del diseño preliminar y estudios del proyecto
  3. 2020-2022
    Desvío de redes de concesiones
  4. 2023-2025
    Obras de infraestructura (carriles dedicados a autobuses, estaciones, etc.)
  5. Hoy
    Desde el verano de 2025
    Pruebas de equipo, pruebas de tráfico de autobuses, pruebas en seco