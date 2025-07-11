Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Imagen 1 de 4
Plan
Cifras clave
14 km
de trazado
5
Municipios implicados
30
Estaciones
5 horas > 1 hora
Servicio continuo
Numerosas conexiones
a lo largo de toda la ruta
47 000
Se esperan pasajeros cada día
Calendario
- 2016Declaración de utilidad pública
- 2018-2019Finalización del diseño preliminar y estudios del proyecto
- 2020-2022Desvío de redes de concesiones
- 2023-2025Obras de infraestructura (carriles dedicados a autobuses, estaciones, etc.)
- HoyDesde el verano de 2025Pruebas de equipo, pruebas de tráfico de autobuses, pruebas en seco