Eres un comerciante

Informar a los residentes profesionales

Durante toda la duración del proyecto, dos agentes locales están presentes sobre el terreno. Están a tu disposición para responder a todas tus preguntas sobre el proyecto y acompañarte durante el trabajo. No dudes en contactarles directamente.

Île-de-France Mobilités quería establecer un procedimiento de liquidación amistoso, gestionado por la Comisión de Liquidación Amistosa (CRA).

Esta comisión examina las reclamaciones de compensación presentadas por profesionales que viven cerca de la ruta del proyecto Tzen 4.

Los comerciantes y artesanos registrados en el registro comercial o de oficios, que residan cerca de la ruta y establecidos antes de la fecha de declaración de utilidad pública del proyecto, promulgada el 8 de diciembre de 2016, son elegibles. Para ser compensados, los profesionales locales deben haber sufrido daños que son consecuencia directa de las obras de infraestructura de Tzen 4.

Documentos para comerciantes