Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Descubre el proyecto

Gracias a autobuses más grandes y carriles dedicados en la mayor parte de la línea, el Tzen 4 ofrecerá trayectos cómodos y eficientes. Sustituirá a la línea 4206 (antigua 402) en un recorrido de 14 km entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación del RER Corbeil-Essonnes, la zona más transitada de los suburbios exteriores. El Tzen 4 es un hecho inédito en el mundo: será el primer autobús biarticulado 100% eléctrico de 24 metros, con recarga terrestre en menos de 5 minutos.

Más cómodo

Autobuses de 24 metros que pueden albergar a 140 personas (en comparación con las 100 de los actuales 402 autobuses)

Más eficiente

Carriles exclusivos dedicados y prioridad en los cruces, un autobús cada 5 minutos en hora punta

Más respetuoso con el medio ambiente

Autobuses 100% eléctricos, con innovadora carga terrestre, en menos de 5 minutos
Tzen 4 - Estación Albert Camus en Ris-Orangis (intenciones de desarrollo)
Tzen 4 - Estación Albert Camus en Ris-Orangis (intenciones de desarrollo)

Una línea que apoya el desarrollo del territorio

El Tzen 4 recibirá a más de 40.000 pasajeros al día. Acompaña a:

  • Crecimiento de la población y del empleo (+18% para la población y +3% para el empleo)
  • un aumento en los desplazamientos, en particular hacia o desde Évry-Courcouronnes
  • un aumento en los desplazamientos de estudiantes y escolares jóvenes
  • un servicio a los principales proyectos del territorio: rehabilitación del distrito de Tarterêts en Corbeil-Essonnes, el centro de ZAC de Grigny, la renovación urbana del Grande Borne en Grigny, la remodelación del Ágora en Évry-Courcouronnes, etc.

Los distritos atendidos

El territorio cuenta con numerosos proyectos de renovación urbana: creación de zonas de desarrollo concertado (ZAC), nuevos distritos, proyectos de renovación urbana (PRU). El Tzen 4 servirá a los nuevos sectores de vivienda y equipamiento para alcanzar el máximo número de habitantes y empleados. Así, atravesará el distrito de Grande Borne y el ZAC Centre-ville en Grigny, los distritos de la Meseta y el Canal en Évry-Courcouronnes, el Centre Hospitalier Sud Français y el ZAC de la Montagne des Glaises en Corbeil-Essonnes, etc.