Descubre el proyecto

Gracias a autobuses más grandes y carriles dedicados en la mayor parte de la línea, el Tzen 4 ofrecerá trayectos cómodos y eficientes. Sustituirá a la línea 4206 (antigua 402) en un recorrido de 14 km entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación del RER Corbeil-Essonnes, la zona más transitada de los suburbios exteriores. El Tzen 4 es un hecho inédito en el mundo: será el primer autobús biarticulado 100% eléctrico de 24 metros, con recarga terrestre en menos de 5 minutos.