Descubre el proyecto

Los distritos atendidos
El territorio cuenta con numerosos proyectos de renovación urbana: creación de zonas de desarrollo concertado (ZAC), nuevos distritos, proyectos de renovación urbana (PRU). El Tzen 4 servirá a los nuevos sectores de vivienda y equipamiento para alcanzar el máximo número de habitantes y empleados. Así, atravesará el distrito de Grande Borne y el ZAC Centre-ville en Grigny, los distritos de la Meseta y el Canal en Évry-Courcouronnes, el Centre Hospitalier Sud Français y el ZAC de la Montagne des Glaises en Corbeil-Essonnes, etc.