Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Suscríbete a las noticias

Este formulario te permite suscribirte a las noticias del proyecto.
Campos con
*
son obligatorios.
([email protected])
*
*

Acepto recibir noticias del proyecto en la(s) siguiente(s) ciudad(es):

Marque las ciudades que le interesen.
Protección de los datos personales:

Las personas implicadas en este tratamiento tienen, en cualquier momento y en las condiciones previstas por la ley, derecho de acceso, rectificación y oposición, limitación de borrado, portabilidad, para comunicar instrucciones sobre el destino de sus datos en caso de fallecimiento, retiro del consentimiento y derecho a presentar objeción ante la autoridad competente.

Para ejercer sus derechos, por favor contacte con nuestro Responsable de Protección de Datos por correo postal o por correo (Ile deFrance Mobilités, 41 rue de Châteaudun - 75009 París o [email protected] indicando sus apellidos, nombres de pila y datos de contacto y proporcionando prueba de identidad.

Su inscripción ha sido enviada al equipo de Île-de-France Mobilités.