Financiación y actores

Los financiadores

Financiando hasta el 21% de los 4 Tzen, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente para avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.

En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de autobús forma parte de este gran programa, por lo que la Región está dedicando importantes recursos financieros a ello. La Región fue entonces el principal financiador del proyecto, aportando el 49% del coste de la obra.