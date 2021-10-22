Financiación y actores
Los actores del proyecto
Infraestructura
Muchos actores públicos se han comprometido a financiar los estudios del proyecto: el Estado (21%), la región de Île-de-France (49%) y el departamento de Essonne (30%).
Material rodante
El material rodante (es decir, los autobuses) será financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.
La granja
La operación (es decir, el mantenimiento de autobuses y estaciones, recursos humanos y videovigilancia, etc.) será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Los financiadores
Financiando hasta el 21% de los 4 Tzen, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente para avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.
En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de autobús forma parte de este gran programa, por lo que la Región está dedicando importantes recursos financieros a ello. La Región fue entonces el principal financiador del proyecto, aportando el 49% del coste de la obra.
Para satisfacer de la mejor manera las necesidades esenciales al desarrollo del territorio, el Departamento de Essonne destina 450 millones de euros a la movilidad para el periodo 2017-2021. Esta inversión contribuye, en particular, al desarrollo de una red estructurada de transporte público destinada a fortalecer la red territorial, promover los intercambios con los principales centros económicos y facilitar el acceso a la red regional (RER, Grand Paris Express) para los residentes de Essonne. También permite convertir la carretera en una palanca importante para mejorar el desplazamiento y contribuye al desarrollo del uso de modos alternativos y activos.