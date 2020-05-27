La ubicación de Véligo supera la marca de los 10.000 clientes

El servicio de alquiler a largo plazo está atrayendo cada vez más clientes, gracias en particular a su fiabilidad, robustez y un servicio al cliente muy receptivo

Opiniones de usuarios sobre Véligo Location

Jean-Michel – 55 años - París: "Hace 15 años dejé mi coche por un scooter, hace 6 meses dejé mi scooter por la bici y no quería volver" // "Lo genial es que tenemos una bici y un servicio!"

Fabienne - 45 años - Verneuil sur Seine: "Es un servicio que realmente esperaba, me alegró tener esta oportunidad de probar antes de considerar la compra"

Heissam – 31 años - Saint-Denis: " Véligo realmente me convenció y estoy pensando seriamente en comprar una bicicleta eléctrica después."

Lola – 28 años – París: "Quería probar, empezar sin comprarla y para mí fue una buena forma de poder probar, de ver si iba a usar mi moto en alguna circunstancia. ¡Y la respuesta fue sí! »

El contexto actual ha animado a muchos residentes de Île-de-France a dedicarse al ciclismo. El servicio de localización de Véligo apoya esta dinámica y ha sido muy solicitado a medida que se acerca el fin del confinamiento.

La crisis sanitaria vinculada al Covid-19 ha paralizado temporalmente las fábricas. Como los plazos de entrega son más largos, el tiempo de espera para recibir tu bicicleta se extiende unas semanas.

Île-de-France Mobilités está haciendo todo lo posible para satisfacer esta demanda y aumentará la capacidad total de Véligo Location en 5.000 bicicletas adicionales para finales de 2020, además de que 500 bicicletas de carga adicionales (longtail, biruedas y tríxes) estarán disponibles a principios de 2021.

El servicio debe seguir generando lealtad entre los habitantes de la región de Île-de-France y convencerles de comprar una bicicleta asistida eléctricamente al final de la experiencia, una elección apoyada por Île-de-France Mobilités, que ofrece una subvención para la compra del 50% del precio de la bicicleta con un techo de 500 euros.