La ubicación de Véligo supera la marca de los 10.000 clientes
Algunas cifras clave sobre las noticias de la ubicación de Véligo:
- Se registraron 3.500 suscripciones adicionales en tan solo tres semanas;
- El 80% de los usuarios quiere ampliar su suscripción más allá de los seis meses;
- casi el 50% expresa el deseo de adquirir una bicicleta eléctrica tras devolver su Véligo.
El servicio de alquiler a largo plazo está atrayendo cada vez más clientes, gracias en particular a su fiabilidad, robustez y un servicio al cliente muy receptivo
Opiniones de usuarios sobre Véligo Location
- Jean-Michel – 55 años - París: "Hace 15 años dejé mi coche por un scooter, hace 6 meses dejé mi scooter por la bici y no quería volver" // "Lo genial es que tenemos una bici y un servicio!"
- Fabienne - 45 años - Verneuil sur Seine: "Es un servicio que realmente esperaba, me alegró tener esta oportunidad de probar antes de considerar la compra"
- Heissam – 31 años - Saint-Denis: " Véligo realmente me convenció y estoy pensando seriamente en comprar una bicicleta eléctrica después."
- Lola – 28 años – París: "Quería probar, empezar sin comprarla y para mí fue una buena forma de poder probar, de ver si iba a usar mi moto en alguna circunstancia. ¡Y la respuesta fue sí! »
El contexto actual ha animado a muchos residentes de Île-de-France a dedicarse al ciclismo. El servicio de localización de Véligo apoya esta dinámica y ha sido muy solicitado a medida que se acerca el fin del confinamiento.
La crisis sanitaria vinculada al Covid-19 ha paralizado temporalmente las fábricas. Como los plazos de entrega son más largos, el tiempo de espera para recibir tu bicicleta se extiende unas semanas.
Île-de-France Mobilités está haciendo todo lo posible para satisfacer esta demanda y aumentará la capacidad total de Véligo Location en 5.000 bicicletas adicionales para finales de 2020, además de que 500 bicicletas de carga adicionales (longtail, biruedas y tríxes) estarán disponibles a principios de 2021.
El servicio debe seguir generando lealtad entre los habitantes de la región de Île-de-France y convencerles de comprar una bicicleta asistida eléctricamente al final de la experiencia, una elección apoyada por Île-de-France Mobilités, que ofrece una subvención para la compra del 50% del precio de la bicicleta con un techo de 500 euros.
¿Qué es la ubicación de Véligo?
Véligo Location es el servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente (EAB) de Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France, con el fin de fomentar el desarrollo de esta práctica permitiendo que todos los residentes de Île-de-France descubran el uso de bicicletas eléctricas en su viaje diario. Este nuevo servicio está financiado por Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France , y operado por Fluow, un grupo de empresas francesas que sirven a la movilidad activa.
¿Cuánto cuesta Véligo Location?
Este servicio de alquiler de bicicletas eléctricas por un periodo de seis meses se ofrece por una tarifa de 40 € al mes para el usuario, incluyendo la reparación y el mantenimiento de la bicicleta. La suscripción mensual puede ser cubierta hasta un 50% por el empleador, sola o además de la suscripción Navigo para los pasajeros que realizan viajes intermodales, haciendo que la oferta propuesta sea en gran medida competitiva. El coste restante para el suscriptor será de 20 € al mes. Además, se ofrecerán tarifas reducidas y los suscriptores de taquillas de aparcamiento Véligo podrán beneficiarse de un descuento comercial en su suscripción de bicicletas asistidas eléctricamente.
Enlaces útiles: