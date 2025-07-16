¿Cómo puedo comprobar las entradas en mi móvil o en mi reloj inteligente?
¿Has comprado billetes de transporte con tu móvil o con un Samsung Galaxy Watch? Consútalas yendo a la pestaña "Comprar" o "Entradas" de la aplicación Île-de-France Mobilités.
Los pasos siguientes muestran cómo hacerlo en tu teléfono.
Paso 1: Ir a comprar
Paso 2: Ver entradas compradas
Si tus entradas están en tu Samsung Galaxy Watch, también puedes verlas directamente en el reloj. Asegúrate de que tu reloj sea compatible con Île-de-France Mobilités.
Nota importante: solo los billetes válidos aparecen en la solicitud de Île-de-France Mobilités. Los billetes usados, reembolsados o caducados dejarán de mostrarse.