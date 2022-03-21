PREGUNTAS FRECUENTES:
Cargando tickets en mi móvil
- ¿En qué teléfono Android y relojes inteligentes puedo cargar tickets?
- ¿Cómo puedo comprobar las entradas en mi móvil o en mi reloj inteligente?
- ¿Qué billetes de transporte puedo comprar desde mi teléfono o reloj inteligente?
- Con un billete cargado en mi teléfono o un reloj conectado, puedo viajar en toda la red de transporte de Île-de-France.
- Con un teléfono o un reloj conectado, valido solo para una persona
- ¿Por qué no puedo comprar una entrada desde el móvil?