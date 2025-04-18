La carga de tickets está disponible en los siguientes dispositivos Android:

Teléfonos Samsung Galaxy (consulta la lista en la web de Samsung) con un elemento seguro y con Android 6.0 o superior;

Teléfonos con Android 8.0 o superior (excluyendo Google Pixel 4 y versiones inferiores y Google Nexus)

Samsung Galaxy Watch modelo 4 o superior.

Para cargar los tickets en tu teléfono Android o smartwatch, se requiere un paso específico de instalación .

En caso de que tu teléfono no sea compatible para cargar entradas en el teléfono, probablemente puedas usar tu teléfono para consultar y recargar tu pase Navigo.

Por favor, ten en cuenta: dado que el servicio se ofrece a través de Google Play, los modelos más recientes de las marcas Huawei y Honor no pueden acceder a él