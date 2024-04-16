Se requiere un paso de instalación para poder cargar de forma segura los tickets de transporte en tu teléfono Android. Este paso requiere acceso a la red de telecomunicaciones o WIFI.

Sube la última versión de la app a Google Play, activa NFC y selecciona Comprar (o Entradas) > En mi teléfono. La aplicación móvil te informa sobre la compatibilidad de tu equipo y te guía paso a paso:

- Comprobación de compatibilidad con teléfonos,

- Instalación de una aplicación adicional si se solicita: Billetes Sin Contacto o Mis Tickets Navigo,

- Finalizando la instalación que prepara tu teléfono. Este último paso puede durar hasta 2 minutos.

Recuerda: no debes cerrar la solicitud durante la fase de instalación (especialmente durante la fase de finalización).

Después de instalar el servicio: