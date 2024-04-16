¿Cómo instalar el servicio para comprar y cargar tickets en un teléfono Android?

Actualizado en 16 abril 2024

Se requiere un paso de instalación para poder cargar de forma segura los tickets de transporte en tu teléfono Android. Este paso requiere acceso a la red de telecomunicaciones o WIFI.

Sube la última versión de la app a Google Play, activa NFC y selecciona Comprar (o Entradas) > En mi teléfono. La aplicación móvil te informa sobre la compatibilidad de tu equipo y te guía paso a paso:

- Comprobación de compatibilidad con teléfonos,

- Instalación de una aplicación adicional si se solicita: Billetes Sin Contacto o Mis Tickets Navigo,

- Finalizando la instalación que prepara tu teléfono. Este último paso puede durar hasta 2 minutos.

 Recuerda: no debes cerrar la solicitud durante la fase de instalación (especialmente durante la fase de finalización).

Después de instalar el servicio:

  • Compra billetes de transporte desde tu móvil,
  • Luego viaja con facilidad con tu móvil.