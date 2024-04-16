Un billete cargado en tu teléfono o un reloj conectado te permite viajar en autobús, tranvía, metro y red RER por toda la región de Île-de-France. El alcance de uso depende del billete comprado y, si procede, de la fecha y las zonas seleccionadas en el momento de la compra.

Con un billete cargado en su teléfono o un reloj conectado, solo una persona puede viajar simultáneamente, como ocurre con el pase Navigo.

Para más información, consulte la GTCSU de los billetes de transporte.

También puedes comprar tu pase Vélib' de corto plazo directamente en la app Île-de-France Mobilités. Más información sobre Vélib' | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).