¿Estás experimentando un problema de compatibilidad y/o de convivencia? ¡No te pongas nervioso! Te damos la solución.

En términos generales

Si te encuentras con algún problema durante la compra:

Asegúrate de que tu teléfono sea compatible con el billete o plan que quieres comprar.

Utiliza un dispositivo nuevo o un nuevo medio para el segundo billete porque algunos billetes no pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo medio: si uno está presente en el medio, el otro no se ofrecerá a la venta. Este es el caso, por ejemplo, para billetes de tarifa completa y tarifa reducida o billetes de aeropuertos de la Región de París con billetes Metro-Train-RER. Entonces tendrás que usar otro dispositivo al lado, como un Navigo Easy Pass.

para el segundo billete porque algunos billetes no pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo medio: si uno está presente en el medio, el otro no se ofrecerá a la venta. Este es el caso, por ejemplo, para billetes de tarifa completa y tarifa reducida o billetes de aeropuertos de la Región <>de París con billetes Metro-Train-RER. Entonces tendrás que usar otro dispositivo al lado, como un Navigo Easy Pass. Usa las entradas que ya tienes antes de comprar una nueva.

Consejos para facilitar tu viaje

Aquí tienes nuestros consejos para evitar problemas de compatibilidad durante los viajes.

1. Mantén los billetes de aeropuerto separados

Para mayor sencillez, guarda tu billete de "Aeropuertos de la Región de París" en un pase Navigo Easy aparte. A menudo entra en conflicto con otras multas. Lo mismo ocurre con el billete t+, que está al salir.

2. Comprobar disponibilidad

No todas las entradas están disponibles para su compra y almacenamiento en todos los canales y dispositivos. Asegúrate de que el billete que quieres sea compatible con el dispositivo que prefieras (teléfono, smartwatch, Navigo Easy) y con el canal de ventas (teléfono, máquina expendedora).

Comprueba la compatibilidad de los billetes

3. Los paquetes tienen prioridad

Si tienes tanto un ticket como un plan en tu teléfono, el plan siempre será validado primero. Ten cuidado si compras un billete de Metro-Tren-RER y un pase Paris Visite que solo quieres usar al día siguiente.

● Esta regla se aplica a todos los planes sin una fecha de inicio específica.

● Un pase Navigo Day solo es válido para la fecha elegida.

● Un pase Paris Visite, una vez cargado, es válido desde la siguiente validación.

Por otro lado, todo está bien si tienes un billete Metro-Tren-RER y un pase Navigo Day en el mismo dispositivo, el billete Metro-Train-RER no se usará mientras tu pase Navigo Day sea válido.

4. 1 Pase = 1 persona

Si viajas con otros, no puedes compartir un pase ni un teléfono Android . Sin embargo, es posible crear diferentes tarjetas virtuales desde la app de Mapas. Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Wallet de tu iPhone.

. Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Wallet de tu iPhone. Si tienes 2 tickets en tu Navigo Easy Pass, validar tu pase dos veces seguidas te negará el acceso la segunda vez y solo contará un ticket. Cuando viajas con otros, cada uno debería tener su propio pase.

¿Necesitas más información?

