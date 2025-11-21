Entradas y servicios disponibles

Desde tu móvil, puedes comprar las siguientes entradas:

Para los beneficiarios de la Tarifación de Transporte Solidarité, una vez validada la solicitud, pueden recargar sus derechos en su pase a través de las solicitudes y comprar los siguientes pases semanales y mensuales directamente desde su móvil: Navigo Solidarité 75% : Navigo Descuento 50%

Paquetes de eventos :

- Paris Visite Precio completo y tarifa infantil de 1 día , 2 días, 3 días y 5 días: puede activarse en la primera validación

- Paquete anticontaminación : en caso de un pico de contaminación declarado

- Paquete Fête de la Musique

: - , 2 días, 3 días y 5 días: puede activarse en la primera validación - : en caso de un pico de contaminación declarado - Billete Metro-Tren-RER con tarifa completa y tarifa reducida

Billete de autobús y tranvía a precio completo y precio reducido

El servicio Navigo Liberté+ también está disponible en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Entradas no disponibles

Los pases Navigo Annual y Navigo imagine R aún no están disponibles en móvil.

Por otro lado, una vez que tu archivo Imagine R ha sido validado, puedes recargar los derechos de Imagine R directamente desde las aplicaciones, sin necesidad de ir a la estación.

Nota 1: La lista de entradas disponibles para comprar en la app Apple Wallet se describe en la pregunta "¿Qué entradas puedo comprar en la app Apple Wallet?"

Normas para comprar entradas en un teléfono o smartwatch

1. Disponibilidad de billetes: los billetes disponibles para la compra dependen del dispositivo (teléfono, pase Navigo o reloj conectado) y de los billetes ya comprados en este dispositivo.

2. Cohabitación de billetes: algunos billetes no pueden coexistir al mismo tiempo en un medio: si uno está presente en el medio, el otro no se ofrecerá a la venta. Este es el caso, por ejemplo, del billete de Aeropuertos de la Región <>de París con un billete Metro-Tren-RER (ERRE).

Por favor, ten en cuenta : si uno está presente en el soporte, el otro no se ofrecerá a la venta. Luego tendrás que usar otro medio como un Navigo Easy Pass.

Ten en cuenta: si aún tienes billetes t+ desmaterializados, es necesario usar todos estos billetes antes de poder comprar billetes de Metro-Train-RER o Bus-Tranvía.

3. Validación de billetes: mientras no hayas validado al menos una vez con tu teléfono o el reloj conectado, solo puedes comprar el billete RoissyBus una vez. Tras la validación, volverán a estar disponibles para su compra.

4. Autenticación requerida: la compra de los pases Navigo Month y Navigo Week requiere estar conectado a su cuenta IDFM Connect en la aplicación Île-de-France Mobilités.

5. Prioridad de los pases: si tienes un pase Navigo Jour y billetes individuales en tu teléfono o reloj conectado, el pase se usará con prioridad el día de su validez.

6. Pases válidos: si tienes un pase Navigo Annual o Imagine R válido en tu pase Navigo, no se ofrecerá ningún otro billete o pase para evitar duplicados.

7. Reembolso y recompra: Si has solicitado el reembolso de un paquete, el mismo paquete (con las mismas fechas y zonas) ya no se te ofrecerá para la compra.