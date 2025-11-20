¿Qué billetes de transporte público puedo comprar en la app Apple Wallet?
Lista de entradas disponibles para comprar en la app Apple Wallet:
- Billetes Metro-Train-RER a precio completo o a precio reducido
- Billetes de autobús y tranvía a precio completo o a precio reducido
- Billetes Aeropuertos de la Región<>de París a precio completo o a precio reducido
- Ticket RoissyBus
- Pase Navigo Día 1-5, para el mismo día
- Paquete Paris Visite , 1 día, 2 días, 3 días y 5 días, se activa en la primera validación, precio completo y tarifa hija, se activa en la primera validación
Para otros billetes que no sean visibles en la app de Mapas, accede a la app Île-de-France Mobilités. El billete comprado será visible en ambas aplicaciones.
La lista de entradas disponibles para comprar en la app Walletestá sujeta a cambios.