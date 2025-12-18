¿Cómo contactar con la Agence Solidarité Transport?
Los contactos con la Agence Solidarité Transport solo se refieren a solicitudes o renovaciones de paquetes gratuitos/solidarios. Las solicitudes relacionadas con los servicios Navigo, o los problemas encontrados con un pase, deben dirigirse a los servicios correspondientes.
Obtener o renovar tu paquete gratuito/solidaridad
Para solicitar o renovar tu paquete Gratuito o Solidaridad, visita la página web de Solidarité Transport o contacta directamente con la Agence Solidarité Transport por teléfono o por correo postal.
Teléfono
0800 948 999 (llamada gratuita desde un teléfono fijo).
Los asesores te responden de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. Recuerda llevar tu número de Navigo.
Correo
Agencia de Solidaridad con el Transporte
TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX
Operaciones relacionadas con el paso Navigo
Para beneficiarse de los servicios Navigo asociados a tu pase (obtener un certificado de pase, cambiar las áreas de validez, reemplazar un pase perdido o robado, cambiar el pase, etc.), puedes:
- Inicia sesión en los servicios online de My Navigo
- Acude a la agencia de ventas de las aerolíneas, a los puntos de venta de la RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF
- Contacta con la Agencia Navigo