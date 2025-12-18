¿Cómo contactar con la Agence Solidarité Transport?

Actualizado en 18 diciembre 2025

Los contactos con la Agence Solidarité Transport solo se refieren a solicitudes o renovaciones de paquetes gratuitos/solidarios. Las solicitudes relacionadas con los servicios Navigo, o los problemas encontrados con un pase, deben dirigirse a los servicios correspondientes.

Obtener o renovar tu paquete gratuito/solidaridad

Para solicitar o renovar tu paquete Gratuito o Solidaridad, visita la página web de Solidarité Transport o contacta directamente con la Agence Solidarité Transport por teléfono o por correo postal.

Teléfono

0800 948 999 (llamada gratuita desde un teléfono fijo).
Los asesores te responden de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. Recuerda llevar tu número de Navigo.

Correo

Agencia de Solidaridad con el Transporte
TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

Operaciones relacionadas con el paso Navigo

Para beneficiarse de los servicios Navigo asociados a tu pase (obtener un certificado de pase, cambiar las áreas de validez, reemplazar un pase perdido o robado, cambiar el pase, etc.), puedes: