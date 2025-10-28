¿Cómo contactar con la agencia Imagine R?

Actualizado en 28 octubre 2025

¿Te gustaría recibir apoyo para tu plan Imagine R?

La sección de preguntas frecuentes dedicada al paquete ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes.

En caso de fallo o deterioro de un pase, los procedimientos deben realizarse directamente con las agencias de ventas de los transportistas, en el punto de venta de la RATP o en el Mostrador de Servicios SNCF de Navigo.

Para cualquier otra solicitud relacionada con tu pase imagine R que requiera contacto, puedes contactar con la agencia imagine R por teléfono, correo postal o correo electrónico.

Teléfono

09 69 39 22 22 (llamada sin recargo).

Los asesores responden a tus solicitudes de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m . y los sábados de 9 a.m. a 8 p.m.

Ejemplos de solicitudes que pueden ser apeladas:

  • Declaración de no recepción de tu pase Imagine R
  • Declaración de pérdida o robo de tu Navigo imagina R pass

Redes sociales

Instagram: imagine_r_

Facebook: @carteImagineR

Twitter: @imagine_R_

Correo

Las quejas por correo certificado con acuse de recibo, como solicitudes de cancelación o declaraciones de no recepción de pases, deben enviarse por correo a:

Imagine R Agency
77213 AVON CEDEX

Correo electrónico

Puedes enviar un correo directamente desde tu My Space > My Navigo personal o escribir [email protected].