¿Cómo contactar con la agencia Imagine R?
¿Te gustaría recibir apoyo para tu plan Imagine R?
La sección de preguntas frecuentes dedicada al paquete ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes.
En caso de fallo o deterioro de un pase, los procedimientos deben realizarse directamente con las agencias de ventas de los transportistas, en el punto de venta de la RATP o en el Mostrador de Servicios SNCF de Navigo.
Para cualquier otra solicitud relacionada con tu pase imagine R que requiera contacto, puedes contactar con la agencia imagine R por teléfono, correo postal o correo electrónico.
Teléfono
09 69 39 22 22 (llamada sin recargo).
Los asesores responden a tus solicitudes de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m . y los sábados de 9 a.m. a 8 p.m.
Ejemplos de solicitudes que pueden ser apeladas:
- Declaración de no recepción de tu pase Imagine R
- Declaración de pérdida o robo de tu Navigo imagina R pass
Redes sociales
Instagram: imagine_r_
Facebook: @carteImagineR
Twitter: @imagine_R_
Correo
Las quejas por correo certificado con acuse de recibo, como solicitudes de cancelación o declaraciones de no recepción de pases, deben enviarse por correo a:
Imagine R Agency
77213 AVON CEDEX
Correo electrónico
Puedes enviar un correo directamente desde tu My Space > My Navigo personal o escribir [email protected].