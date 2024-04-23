Puedes denunciar la pérdida o robo de tu pase Navigo:

En línea desde tu espacio personal : haz clic en "reportar la pérdida/robo de mi tarjeta" y déjanos guiarte. Una vez completada la declaración online, tu antiguo pase Navigo será definitivamente desactivado. Recibirás tu nuevo pase Navigo en un máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la recepción de tu solicitud. Si tienes abono de temporada, ya estará cargado con él (excepto los pases de día y Navigo Easy).

En la agencia de ventas de los transportistas , en ciertos mostradores de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF

Por teléfono, contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo)

Tu pase Navigo se reemplaza en caso de pérdida o robo a tu solicitud, a cambio del pago de una suma global de 15 euros con impuestos incluidos. La tasa se deducirá de la próxima factura si solicitas online o por teléfono. Estas tasas deben pagarse en el momento de la solicitud si se realiza en la agencia de ventas del transportista, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.

BUENO SABERLO : En caso de pérdida o robo de tu pase, los contratos/pases y cualquier derecho de descuento se cobran de forma idéntica en un pase nuevo Navigo, excepto el pase Navigo Day y el Navigo Easy. Estos no pueden ser reemplazados y los billetes cargados en ellos no pueden ser reembolsados. Necesitas comprar uno nuevo para poder conducir. El pase Navigo Day puede ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones vigentes .

En caso de que existan varios contratos o paquetes en el pase Navigo, la declaración de pérdida o robo puede hacerse por internet, pero la sustitución del pase por la carga de los billetes debe hacerse en persona, ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicio de la SNCF de Navigo.

TENGA EN CUENTA : Todos los viajes realizados con su contrato Navigo Liberté + hasta el registro de la declaración de pérdida de su pase serán facturados y deberán ser pagados.