¿Cómo funciona comprar entradas en mi móvil o en el reloj conectado?
¡Gracias a tu móvil, no más esperas en la taquilla ni en las máquinas expendedoras!
Se ofrece un servicio para comprar billetes de transporte (billetes, pases Navigo, etc.) en varias de las siguientes aplicaciones móviles para Android e iOS :
Este servicio, proporcionado por Île-de-France Mobilités, te permite comprar billetes de transporte para Île-de-France en un teléfono NFC compatible para recargar un pase Navigo o validarlo con tu teléfono o reloj conectado.
Recomendamos que se autentique en Île-de-France Mobilités Connect en el momento de su compra para recibir una prueba nominativa de compra y que la recupere posteriormente desde la solicitud de Île-de-France Mobilités.
Para recargar entradas con un pase Navigo con un teléfono (Android y iOS)
- Ve a la sección de "compra" de tu app
- Muestra tu Navigo pass en la parte trasera de tu teléfono para ver su contenido
- Elige una entrada para comprar. Tendrás que presentar tu pase Navigo de nuevo en el reverso del teléfono para cargar el billete comprado.
- Valida con tu Navigo pass como siempre
Descubre cómo cargar un Navigo Pass con tu teléfono en vídeo en Android e iOS.
Para cargar tickets en un teléfono (Android e iOS) y validar directamente con
- Elige el billete que quieres comprar, estará guardado de forma segura en tu teléfono.
- Presenta la parte traserade tu teléfono delante del validador y valida
Por favor, ten en cuenta: los billetes cargados en tu pase Navigo y los que se cargan en tu teléfono no están sincronizados. Tendrás que elegir usar tu pase Navigo o tu teléfono.
Aprende cómo subir un ticket a tu móvil en formato vídeo en Android e iOS.
Para cargar un ticket en un smartwatch (Android e iOS) y validar con
En el teléfono, tu smartwatch está emparejado con:
- Elige el billete que quieres comprar y cárgalo en tu reloj. Esto se almacenará de forma segura en tu reloj inteligente.
- Usa tu reloj inteligente para validar y ver tus entradas.
- Por favor, ten en cuenta: los billetes cargados en tu pase Navigo y los que cargan en tu teléfono o reloj conectado no están sincronizados. Tendrás que elegir usar tu pase Navigo, tu teléfono o tu reloj conectado.
1 tarjeta Navigo en iPhone = 1 viajero
En iOS, es posible crear diferentes tarjetas virtuales para almacenar los billetes de otros pasajeros. Estos son los pasos a seguir de la solicitud de Île-de-France Mobilités:
- Desde el menú de compras de tu app, elige la opción "En mi iPhone"
- Selecciona la tarjeta con la que quieres comprar un billete
- ¿Necesitas una nueva tarjeta virtual para viajar con otros? Crea uno nuevo con facilidad
- Compra como siempre
- Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Wallet de tu iPhone
- También puedes elegir una tarjeta al instante pulsando el botón derecho de tu iPhone dos veces
1 tarjeta Navigo = 1 viajero