¡Gracias a tu móvil, no más esperas en la taquilla ni en las máquinas expendedoras!

Se ofrece un servicio para comprar billetes de transporte (billetes, pases Navigo, etc.) en varias de las siguientes aplicaciones móviles para Android e iOS :

Este servicio, proporcionado por Île-de-France Mobilités, te permite comprar billetes de transporte para Île-de-France en un teléfono NFC compatible para recargar un pase Navigo o validarlo con tu teléfono o reloj conectado.

Recomendamos que se autentique en Île-de-France Mobilités Connect en el momento de su compra para recibir una prueba nominativa de compra y que la recupere posteriormente desde la solicitud de Île-de-France Mobilités.