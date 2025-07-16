Un comprobante de compra se envía automáticamente a la dirección de correo electrónico que sirve como acceso a Navigo Connect o a la dirección proporcionada en el momento de la compra.

Al igual que con los billetes Navigo pass o los billetes magnéticos, el comprobante de compra te permite solicitar un reembolso a tu empleador.

Estar autenticado en Navigo Connect en el momento de la compra te permite recibir un comprobante nominativo de compra.

¿No has recibido tu prueba de compra?

Para los pases Navigo Month y Week cargados con un pase Navigo (excepto el pase Navigo Déugraphe), el certificado de contrato que permite el reembolso por parte del empleador también está disponible desde el espacio de gestión de mi tarjeta.