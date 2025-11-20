Por cada compra realizada en tu teléfono, se envía automáticamente un comprobante de compra a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect, o a la dirección proporcionada en el momento de la compra.



Consulta tus documentos de apoyo

Para ver tus últimas compras desde la app Île-de-France Mobilités, visita Mi espacio > Gestionar mi cuenta > Mi comprobante de compra. También tienes la opción de solicitar una prueba de nuevo si es necesario.

Recibir un recibo nominativo

Recomendamos que te autentiques en Île-de-France Mobilités Connect en el momento de la compra para obtener una prueba nominativa y poder recuperarla fácilmente desde la solicitud de Île-de-France Mobilités.

En el comprobante de compra, delante del número de soporte, una letra indica el lugar donde se cargó el ticket :

S : SIM

: SIM E : Elemento seguro de tu Samsung Galaxy

: Elemento seguro de tu Samsung Galaxy H : Aplicación complementaria "My Navigo Tickets"

: Aplicación complementaria "My Navigo Tickets" Tiene: Elemento seguro de tu iPhone

Elemento seguro de tu iPhone P : Paso Navigo

Demostración para los pases Navigo

Para los pases Navigo Month and Week cargados con un pase Navigo (excepto el pase Navigo Découvert), el comprobante requerido por el empleador también está disponible en tu cuenta de Île-de-France Mobilités.

Compras anónimas o no recibir prueba de compra

Si no recibes tu recibo, comprueba que tienes una conexión de red suficiente durante la compra y que has introducido la dirección de correo electrónico correcta.

En caso de una compra anónima o si no recibes el recibo, puedes solicitarlo al servicio de atención al cliente. Accede a la sección de solicitud, contáctanos> Sobre la compra [...] > Me gustaría recibir un comprobante de compra.

Bueno saberlo:

La solicitud de prueba de compra para una compra anónima debe pasar por el servicio de atención al cliente y hacerse desde el smartphone con el que se realizó la compra. En caso de cambio de móvil, el cliente no podrá acceder a una copia del comprobante de esta compra.



Compra a través de iPhone y Apple Watch

Si compras desde la app Wallet en iPhone o Apple Watch, no te enviarán el comprobante de compra por correo electrónico.

Para ver tu comprobante de compra, abre la app de Tarjetas, selecciona la tarjeta de pago utilizada y podrás ver tu historial de compras con la mención Service Navigo para tus billetes de transporte Île-de-France Mobilités.