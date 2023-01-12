Puedes solicitar un reembolso debido a retrasos, huelgas o cualquier otro incidente importante o evento excepcional que tenga lugar en la red de Île-de-France y que sea objeto de una campaña activa de reembolso.

Para ver todas las campañas y operaciones en curso, visita el portal único de compensación.

Si no hay campaña de compensación en marcha, o si se indica que una operación ha sido cerrada, ya no es posible solicitar un reembolso.

Por favor, ten en cuenta: este espacio no procesa solicitudes de reembolso específicas e individuales como el reembolso del pase por parte del departamento (Imagine R o Senior), billetes desmagnetizados, etc.