He solicitado la solicitud, pero el sistema me dice que no soy elegible
Hay varias razones para ello:
Tu plan no es elegible
No todas las transacciones de rescate tienen los mismos criterios de elegibilidad. Es posible que los paquetes que has comprado no estén en la lista de paquetes elegibles para la transacción en cuestión. Consulta directamente los criterios de elegibilidad en el área de compensación para los clientes de Navigo.
No has recibido suficientes pagos mensuales en un único pago en los periodos correspondientes al reembolso
Es posible que no hayas tenido el número mínimo de pagos mensuales del plan requerido para ser elegible para el reembolso.
Para el reembolso de puntualidad de 2024, debes haber realizado al menos 3 pagos mensuales de pases Navigo durante los meses afectados por puntualidad insatisfactoria. Estos meses pueden variar de un eje a otro.
Consulta los criterios de elegibilidad para la operación que te preocupa en el área de compensación para clientes de Navigo.
Tu municipio no es elegible
Dos escenarios:
- Tu municipio de residencia, trabajo o estudio no es uno de los municipios elegibles para la operación seleccionada.
- No has actualizado tu dirección en tu espacio personal. Por defecto, es tu lugar de residencia indicado en tu cuenta online lo que determina la(s) ruta(s) a la que estás vinculado. Asegúrate de que tu dirección esté actualizada.
Caso especial de mudarse durante el año
¿Tenías derecho a la multa de tu domicilio durante el periodo afectado por el reembolso, pero ya te has mudado? Puedes hacer una afirmación aquí; Luego tendrás que aportar un documento que justifique tu antigua dirección (consulta la lista de documentos aceptados en la pregunta: Reembolso vinculado a la puntualidad 2024: ¿cómo funciona?).
Ya tienes otra solicitud en curso o ya te han reembolsado por otra área por la que te han reembolsado
Para el reembolso por puntualidad de 2024, solo puedes enviar una solicitud de reembolso por cliente. Depende de ti elegir el eje por el que deseas que te reembolsen.