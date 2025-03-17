Es posible que no hayas tenido el número mínimo de pagos mensuales del plan requerido para ser elegible para el reembolso.

Para el reembolso de puntualidad de 2024, debes haber realizado al menos 3 pagos mensuales de pases Navigo durante los meses afectados por puntualidad insatisfactoria. Estos meses pueden variar de un eje a otro.

Consulta los criterios de elegibilidad para la operación que te preocupa en el área de compensación para clientes de Navigo.