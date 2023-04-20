⚠ Estas campañas de reembolso han terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.

Se pueden encontrar dos campañas de reembolso en el área de compensación para clientes de Navigo desde el 14 de marzo hasta el 20 de abril de 2023 (inclusive):

una se refiere a la calidad del servicio del transporte público entre septiembre y diciembre de 2022 : se puede reembolsar el pase Navigo de medio mes,

: se puede reembolsar el pase Navigo de medio mes, la otra está relacionada con la puntualidad de los trenes y el RER para el año 2022 : puedes ser reembolsado hasta 1 mes de pase Navigo dependiendo de la operación y del número de pagos mensuales de abonos realizados en los meses en los que la puntualidad fue inferior al 80%.

Estas dos campañas de reembolso pueden combinarse. Consulta los criterios de elegibilidad para cada una de estas campañas en el área de compensación para los clientes de Navigo. Si eres elegible para ambas, tendrás que solicitar dos solicitudes separadas. Si aceptan tus solicitudes, recibirás dos transferencias separadas.