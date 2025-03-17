Estoy teniendo problemas con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect
¿Eres suscriptor de Navigo pero no usas una cuenta de cliente?
Explicamos cómo y por qué es importante vincular tus suscripciones a tu espacio Île-de-France Mobilités Connect
¿Por qué es esto importante?
- Recupera tus facturas y comprobantes de compra
- Tener acceso a campañas de compensación
- Haz un seguimiento de tus suscripciones en línea
Paso 1
Paso 2
¿Has perdido tu nombre de usuario o contraseña? ¿No puedes crear una cuenta? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Visita la sección de Ayuda de Île-de-France Mobilités Connect.