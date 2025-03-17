Estoy teniendo problemas con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect

Actualizado en 17 marzo 2025

¿Eres suscriptor de Navigo pero no usas una cuenta de cliente?

Explicamos cómo y por qué es importante vincular tus suscripciones a tu espacio Île-de-France Mobilités Connect

¿Por qué es esto importante?

  • Recupera tus facturas y comprobantes de compra
  • Tener acceso a campañas de compensación
  • Haz un seguimiento de tus suscripciones en línea

Paso 1

Paso 2

¿Has perdido tu nombre de usuario o contraseña? ¿No puedes crear una cuenta? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Visita la sección de Ayuda de Île-de-France Mobilités Connect.