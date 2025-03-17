Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha una campaña de compensación desde el 18 de marzo hasta el 15 de abril de 2025 (inclusive). Esta campaña trata sobre la puntualidad en 2024 de ciertos ejes del RER B, RER C y la línea tranvía-tren T12.

Pasos para solicitar un reembolso

Accede al área de compensación: ve al área de compensación para clientes de Navigo. Selecciona la operación que te corresponda: elige la ruta RER o tranvía-tren que sueles tomar. Revisa los requisitos de elegibilidad: Asegúrate de que tu situación cumple todos los criterios descritos. Confirma tu elección: si eres elegible, haz clic en el botón "Hacer una solicitud" situado al final de la página de la operación. Inicia sesión: inicia sesión desde tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect. Si no tienes cuenta, tendrás que crear una.

Términos importantes

Solo pueden solicitarse clientes adultos o menores emancipados. Para menores, debe ser un tutor legal quien haga la solicitud.

Esta campaña no trata solicitudes específicas y personales, como el reembolso del paquete por parte de los departamentos (imagina R, Senior), tickets desmagnetizados ni ninguna otra solicitud que requiera procesamiento individual.

No se tramitarán solicitudes en la taquilla ni a través del servicio de atención al cliente de RATP y Transilien SNCF.

Asistencia

Si tienes problemas para iniciar sesión en tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, visita la página de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect para obtener ayuda.