En los contratos firmados con Transilien SNCF Voyageurs y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento en las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad. Si no se cumplen estos objetivos, se aplican sanciones económicas a los operadores.

Y dado que los primeros en verse afectados por la puntualidad son los pasajeros, Île-de-France Mobilités se compromete a reembolsar a los residentes de Île-de-France cuando la puntualidad de una ruta sea inferior al 80% durante al menos tres meses.

Para la puntualidad del año 2024, se consideran tres ejes del RER B y dos del RER C. También se incluye la línea tranvía-tren T12, que tuvo dificultades durante su puesta en servicio. Infórmate más sobre el área de compensación para los clientes de Navigo.

Todas las solicitudes deben presentarse en la plataforma online de Île-de-France Mobilités entre el 18 de marzo de 2025 y el 15 de abril de 2025 (inclusive). Tendrás que iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para enviar tu solicitud.