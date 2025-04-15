Reembolso de puntualidad 2024: ¿cómo funciona?
Esta campaña de reembolso está ahora cerrada: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.
Si ya has hecho una reclamación, puedes hacer un seguimiento de tu reclamación desde la página de seguimiento de la devolución.
En los contratos firmados con Transilien SNCF Voyageurs y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento en las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad. Si no se cumplen estos objetivos, se aplican sanciones económicas a los operadores.
Y dado que los primeros en verse afectados por la puntualidad son los pasajeros, Île-de-France Mobilités se compromete a reembolsar a los residentes de Île-de-France cuando la puntualidad de una ruta sea inferior al 80% durante al menos tres meses.
Para la puntualidad del año 2024, se consideran tres ejes del RER B y dos del RER C. También se incluye la línea tranvía-tren T12, que tuvo dificultades durante su puesta en servicio. Infórmate más sobre el área de compensación para los clientes de Navigo.
Todas las solicitudes deben presentarse en la plataforma online de Île-de-France Mobilités entre el 18 de marzo de 2025 y el 15 de abril de 2025 (inclusive). Tendrás que iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para enviar tu solicitud.
¿Cómo se define la puntualidad de un eje?
El porcentaje de puntualidad representa la tasa de clientes que llegan puntuales. Así, si durante un mes el 20% de los pasajeros ha experimentado un retraso de 5 minutos o más en comparación con la hora teórica de llegada del tren o RER, la puntualidad de este eje para ese mes será del 80%.
Se activa un reembolso cuando un eje ha registrado al menos tres meses de puntualidad inferior al 80% en el año anterior.
Consulta el informe de puntualidad de todas las rutas de tren y RER en 2024 en la página dedicada de la web de Île-de-France Mobilités.
¿Qué pases Navigo son elegibles?
Para beneficiarse de un reembolso, debe haber realizado al menos 3 pagos mensuales de pases Navigo, entre los que se indican a continuación, durante los meses en los que la puntualidad fue inferior al 80% para la ruta implicada en la operación :
- Navigo Annual (todas las zonas, zonas 2-3, 3-4, 4-5), incluyendo precios para Seniors
- Navigo Mois (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), incluyendo en el Discovery Pass y en Smartphone
- Navigo Month Passes 50% de descuento y Solidaridad 75% ( todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
Los otros tipos de paquetes o entradas individuales que se enumeran a continuación no son elegibles y no pueden ser reembolsados.
✗ Billetes de Metro-Tren-RER
✗ Billetes de autobús-tranvía
✗ T+ entradas
✗ Origen - Entradas de destino
✗ Pases cortos (Mobilis, Día Navigo, Entradas para el Fin de Semana Juvenil / Entradas para el Fin de Semana Juvenil, Visita a París),
✗ Navigo Liberté+
✗ Paquete Amatista
✗ imagina a R Junior
✗ Solidaridad libre y otros productos gratuitos
✗ Semana Navigo, Solidaridad Navigo 75% semana y 50% de descuento semanal.
¿Qué cantidades se pueden reembolsar?
La cantidad del reembolso varía según el nivel de puntualidad de la ruta en cuestión y el número de pagos mensuales de pases Navigo realizados en los meses en los que la puntualidad no era satisfactoria.
- Para un eje con puntualidad de 3 a 5 meses inferior al 80%:
- Si has retenido entre 3 y 5 pagos mensuales de pases Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a la mitad del pase mensual.
- Para un eje con puntualidad de 6 a 9 meses inferior al 80%:
- Si has retenido entre 3 y 5 pagos mensuales de pases Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a la mitad del pase mensual.
- Si has retenido entre 6 y 9 pagos mensuales del pase Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a un mes del pase.
- Para un eje con puntualidad de 10 meses o más inferior al 80%:
- Si has retenido entre 3 y 5 pagos mensuales de pases Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a la mitad del pase mensual.
- Si has retenido entre 6 y 9 pagos mensuales del pase Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a un mes del pase.
- Si has realizado 10 o más pagos mensuales de pases Navigo en los meses con menos del 80% de puntualidad, podrás obtener un reembolso de una cantidad correspondiente a mes y medio de pase
El reembolso se basa en el último paquete retenido en el último mes con puntualidad insatisfactoria.
Dadas las muchas situaciones existentes, no es posible mostrar de antemano la cantidad exacta que se podría reembolsarte. Tu solicitud online te permite recuperar tu historial de compras. Luego se realizará un cálculo sobre esta base y al final del curso se te comunicará la cantidad de tu reembolso.
Lugar de residencia, trabajo o estudio:
Para ser elegible para un reembolso, debes haber vivido, trabajado o estudiado en un municipio adscrito a un eje que haya experimentado al menos tres meses de puntualidad insatisfactoria en 2024.
La lista de municipios adjuntos a un eje se especifica en el capítulo "Su dirección" en la página detallada de cada operación de reembolso.
Tu elegibilidad se determina según tu dirección de domicilio registrada en tu espacio personal. Si deseas solicitar en función de tu dirección de trabajo o estudio, tendrás que aportar una prueba. Los documentos aceptados son:
- prueba firmada y sellada del empleador, KBIS o certificado de pago de la URSSAF para profesiones autónomas, autónomas o liberales;
- Certificado de Estudios o Educación para estudiantes.
Para los fines del reembolso puntual, solo puedes elegir una dirección para tu solicitud: tu domicilio o tu lugar de trabajo o estudio.
¿Te has mudado durante el año?
¿Tuviste derecho a la multa de tu dirección durante el periodo cubierto por el reembolso, pero te has mudado desde entonces?
Por defecto, tu elegibilidad se determina según la última dirección registrada en tu espacio personal. Si te has mudado en el último año, puedes declarar tu dirección antigua finalizando tu solicitud y luego presentando una reclamación con prueba.
Ten en cuenta que solo se tendrá en cuenta una dirección durante todo el año pasado, incluso si te has mudado durante el año.
Para demostrar tu cambio de domicilio, se aceptan los siguientes documentos:
- Factura telefónica, incluyendo el teléfono móvil
- Factura de electricidad o gas
- Recibo de alquiler: de una organización social o agencia inmobiliaria, o multa de título
- Factura del agua
- Aviso fiscal o certificado de no imposición
- Prueba del impuesto sobre la vivienda
- Certificado o factura de seguro de vivienda
Soy elegible para varias operaciones relacionadas con la puntualidad en 2024, ¿cuál debería elegir?
Si eres elegible para múltiples pagos puntuales, solo puedes recibir un reembolso. Por tanto, debes elegir la ruta que uses con más frecuencia, ya sea para tus deberes o para los viajes de estudio en casa.
Si tu lugar de residencia y tu lugar de trabajo o estudio están vinculados a diferentes ejes que te otorgan derecho a un reembolso, no podrás acumular las reclamaciones. Una vez aceptada tu primera petición, no será posible enviar otra para el mismo usuario.
¿No encuentras la respuesta a tu pregunta?
Escríbenos haciendo clic en el botón de abajo o llámanos al 09 70 82 82 83, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 20:00.