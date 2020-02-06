Calidad del servicio en cifras: informe de puntualidad

¿Qué son los informes de puntualidad?
Estos boletines son una de las traducciones de la obligación contractual de la RATP y la SNCF de proporcionar a Île-de-France Mobilités las cifras de puntualidad de las líneas de tren, RER y metro.
La puntualidad está en el centro de los contratos firmados por Île-de-France Mobilités con RATP y SNCF. Descubre aquí, mes a mes, los informes de puntualidad de tus líneas de tren, RER y metro.
De acuerdo con los contratos entre los operadores y Île-de-France Mobilités, los datos relativos a la puntualidad del mes en cuestión son recibidos por Île-de-France Mobilités al mismo tiempo que el mes siguiente.
Estos datos deben ser reprocesados por Île-de-France Mobilités para que se los presenten de forma simplificada.
Una vez finalizado este trabajo, los datos estarán listos para publicarse en la web de Île-de-France Mobilités, en aproximadamente dos meses.