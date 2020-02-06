Calidad del servicio en cifras: informe de puntualidad

Informes de puntualidad: ¿cómo funcionan?

De acuerdo con los contratos entre los operadores y Île-de-France Mobilités, los datos relativos a la puntualidad del mes en cuestión son recibidos por Île-de-France Mobilités al mismo tiempo que el mes siguiente.

Estos datos deben ser reprocesados por Île-de-France Mobilités para que se los presenten de forma simplificada.

Una vez finalizado este trabajo, los datos estarán listos para publicarse en la web de Île-de-France Mobilités, en aproximadamente dos meses.