Île-de-France Mobilités organiza campañas de reembolso, que están listadas en su página web oficial. Antes de hacer una solicitud, comprueba que aparezca en el área de Compensación de Clientes de Navigo.

Para garantizar la seguridad de tu solicitud de reembolso, sigue estas precauciones:

Consulta la URL del sitio : Asegúrate de que la dirección contiene "iledefrance-mobilites.fr" antes de introducir tu información personal. Ten cuidado con sitios con direcciones similares, errores o caracteres inusuales.

: Asegúrate de que la dirección contiene "iledefrance-mobilites.fr" antes de introducir tu información personal. Ten cuidado con sitios con direcciones similares, errores o caracteres inusuales. Los correos electrónicos relacionados con tu solicitud de reembolso provienen únicamente de la dirección [email protected] . Contienen al menos el número de referencia de tu solicitud. Cuidado con los errores ortográficos, mensajes alarmantes o demasiado urgentes, que pueden ser señales de fraude.

de la . Contienen al menos el número de referencia de tu solicitud. Cuidado con los errores ortográficos, mensajes alarmantes o demasiado urgentes, que pueden ser señales de fraude. Nunca hagas clic en un enlace sospechoso recibido por correo electrónico o SMS: Si recibes un mensaje diciendo que se requiere una acción relacionada con tu solicitud de reembolso y tienes alguna duda, no hagas clic en enlaces sospechosos. Accede directamente a tu espacio personal escribiendo iledefrance-mobilites.fr en la barra de direcciones de tu navegador, inicia sesión con tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect y luego marca la sección "Gestionar mi cuenta" en el área de compensación para hacer un seguimiento de tus solicitudes y comprobar si se requieren acciones.

Si crees que has sido víctima de fraude, denúncialo inmediatamente a través de la plataforma www.cybermalveillance.gouv.fr.

Encuentra más información sobre cómo reconocer nuestros correos electrónicos en nuestro artículo "Alerta: correos fraudulentos enviados a suscriptores de Navigo".