Alerta: correos electrónicos fraudulentos enviados a suscriptores de Navigo

Varios de nuestros suscriptores de Navigo han recibido correos electrónicos fraudulentos que pueden adoptar varias formas :

Un correo electrónico con el asunto " Navigo - Suscripción suspendida " pidiendo regular un pago,

" pidiendo regular un pago, O un correo electrónico sobre nuestras campañas de compensación pidiéndote que rellenes un expediente con tu información personal para obtener tu reembolso.

Estos correos electrónicos son estafas (también conocidas como phishing o phishing en Internet), para extraer dinero ilegalmente.

¿Qué es el phishing?

El phishing se ha vuelto muy común en los últimos años.

Es una técnica de estafa en línea, que consiste en engañar al destinatario de un correo electrónico haciéndole creer que se comunica con una entidad conocida (su banco, una institución pública o incluso... Île-de-France Mobilités) para obtener información personal del destinatario, como datos bancarios, credenciales de acceso, documentos de identidad para robar dinero.