Alerta: correos electrónicos fraudulentos enviados a suscriptores de Navigo
Alerta: correo electrónico fraudulento enviado a los suscriptores de Navigo
Varios de nuestros suscriptores de Navigo han recibido correos electrónicos fraudulentos que pueden adoptar varias formas :
- Un correo electrónico con el asunto "Navigo - Suscripción suspendida" pidiendo regular un pago,
- O un correo electrónico sobre nuestras campañas de compensación pidiéndote que rellenes un expediente con tu información personal para obtener tu reembolso.
Estos correos electrónicos son estafas (también conocidas como phishing o phishing en Internet), para extraer dinero ilegalmente.
¿Qué es el phishing?
El phishing se ha vuelto muy común en los últimos años.
Es una técnica de estafa en línea, que consiste en engañar al destinatario de un correo electrónico haciéndole creer que se comunica con una entidad conocida (su banco, una institución pública o incluso... Île-de-France Mobilités) para obtener información personal del destinatario, como datos bancarios, credenciales de acceso, documentos de identidad para robar dinero.
Pequeños recordatorios en caso de intento de fraude
- Nunca hagas clic en enlaces de un correo sospechoso pidiéndote dinero o tu información personal,
- Inicia sesión siempre en tu cuenta a través de la web oficial o de la aplicación, nunca desde un correo electrónico,
- Revisa siempre la ortografía de la dirección de correo electrónico que te escribe.
¿Cómo se pone en contacto con Île-de-France Mobilités en caso de impago?
Primero por SMS
Primero se envía un SMS al cliente pidiéndole que contacte con el Centro de Relaciones con Clientes.
Ejemplos de mensajes:
- Para suscripciones a Navigo : por favor contáctanos en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo)
- Para suscripciones a Imagine R : por favor contáctanos en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo)
Por correo electrónico
Luego se envía un correo electrónico para informar al cliente del estado de su contrato y los pasos a seguir.
Ejemplo:
- Tu último pago fue rechazado. Para evitar que bloqueen tu pase de tarjeta, por favor contáctanos en: 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo)
En tu espacio personal
En caso de impago y si has recibido un correo electrónico o un mensaje de texto, el problema de pago también se notifica en tu espacio personal de cliente en I Manage My Card.
En taquilla
También puedes consultar el estado de tu abono de temporada en el mostrador de una agencia de transportistas.
Cualquier otra solicitud que pueda recibir en nuestro nombre es un intento de fraude.
¿Cuáles son los métodos de comunicación de Île-de-France Mobilités para una campaña de compensación?
Todas las campañas de compensación se llevan a cabo únicamente en línea y desde esta plataforma.
Cualquier otro correo electrónico que te pida que proporciones información personal para obtener una compensación es fraudulento.
Île-de-France Mobilités presenta una denuncia para proteger a sus suscriptores del fraude
Para protegerte del fraude y alertar a la vigilancia de las autoridades, Île-de-France Mobilités presenta sistemáticamente una denuncia por cada intento de fraude.