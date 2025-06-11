¿Cómo obtengo un certificado de suma global Imagine R?
Existen varias formas de obtener un certificado:
- Desde tu espacio personal :
"Mi Navigo">> Seleccione el pase correspondiente >> "Mi certificado">> Puedes seleccionar los años o meses que te interesen;
- en las taquillas, mostradores y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.
- por teléfono: llama al 09 69 39 22 22 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m. (llamada sin recargo);
- Por correo: Envía tu solicitud a la siguiente dirección
IMAGINA LA AGENCIA R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX