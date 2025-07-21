¿Cómo regularizar una deuda, imagina R?
Puedes regularizar tu deuda:
- Online: pagando con tarjeta de crédito, desde tu espacio personal "
My Navigo">> Selecciona el pase correspondiente>> "Regularise"
- por teléfono: pagando con tarjeta de crédito, en el 09 69 39 22 22 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m. (llamada sin recargo);
- en efectivo o con tarjeta de crédito: en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF ;
- por correo: enviando un cheque a nombre de la Agence imagine R, especificando el apellido y nombre de pila del titular, a la siguiente dirección:
IMAGINA LA AGENCIA R
Departamento de Colecciones
TSA 24455
77213 AVON CEDEX