Bajo ciertas condiciones, es posible cancelar tu plan Imagine R.

Cualquier solicitud de despido es definitiva. No será posible realizar nuevas suscripciones para el año en curso.

El cliente no podrá solicitar la rescisión, durante los últimos 3 meses de vigencia del contrato comercial.

Condiciones de terminación

La terminación del paquete imagine R sin motivo es posible:

antes del inicio de la validez del paquete. Solo se cobra la tasa de solicitud de 8 €;

Durante el primer mes de uso del plan. Se cobran 8 € de tasa de solicitud y el primer pago mensual.

Más allá de estos periodos, la cancelación del paquete imagine R solo es posible por las siguientes razones tras la demostración :

interrupción de la escolaridad hasta el final del curso escolar (cesación de la asistencia, enfermedad prolongada y accidente). Se debe proporcionar un certificado;

prácticas de más de 2 meses realizadas fuera de Île-de-France (solo para estudiantes y aprendices matriculados en un centro situado en Île-de-France en el momento de la suscripción). Se debe proporcionar prueba;

mudándose fuera de Île-de-France. Se debe proporcionar prueba de la nueva dirección;

Muerte del portador. Se debe proporcionar un certificado de defunción;

beneficiario del Transport Solidarity Ficing.

Los documentos de respaldo proporcionados deben estar redactados en francés.

Envío de la carta de despido

El pagador de la suma global debe enviar la solicitud, acompañada del documento de respaldo, a la Agencia, imagina R: